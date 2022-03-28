李荣达险破产 组直播“铁三角”翻身

（本地讯）最新一期的《优1周》封面人物是本地直播达人——谢韵仪、Pornsak和李荣达（Addy Lee）。

冠病疫情笼罩世界各地约两年，本地明星发型师李荣达在半年赔了300多万元，差点破产，在脱售发廊集团的大部分股份后，咬紧牙关做直播寻求翻身。在他的召集下，自认“爱钱”的Pornsak看到新商机，决定“转型”加入，再加上淡出娱乐圈的谢韵仪“复出”，三人组成直播界“铁三角”再创新事业。有关三人的精彩专访，请翻阅这期的封面人物故事。

其他精彩内容有：《星空下的仁医2》大换血的“星闻”；台湾歌手瘦子E.SO的访问；话题带大家去看艺人直播带货的各种麻烦，以及第二代韩团的蓄势待发；介绍韩剧《社内相亲》和美剧“DMZ”；营养师建议多进食可助长益生菌的含益生元食物；本期食谱分享四道来自Chris Baber与Marks & Spencer合作的食谱；旅游则给大家介绍目前陷入战争的乌克兰。

第851期《优1周》已上架，在超市及便利店均有出售。也可下载Magzter应用或到Magzter官网购买，或上网订阅。

本周送礼：Voco Orchard Singapore酒店送出一份价值$628的住宿配套；实践剧场+Creative送出10个每个价值$99的Outlier Sports（青色）耳机。