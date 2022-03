日本电影《在车上》(Drive My Car)在今天(3月28日)早上举行的第94届奥斯卡颁奖典礼勇夺最佳国际电影奖。这是日片继《入殓师》在2009年夺奖后,再次有日本电影在此奖项获得肯定。

《在车上》讲述发生在都市男女自我救赎的故事,导演滨口龙介今早亲自领奖,他致词时感谢团队包括参与演出的演员。日本片过去在最佳国际电影奖项有所斩获,1951年的《罗生门》、1954年的《地狱门》和1955年的《宫本武藏》夺荣誉奖,而《入殓师》也于2009年夺奖(当时称为最佳外语片)。

这次最佳国际电影奖竞争激烈,包括不丹的《不丹是教室》(Lunana:A Yak in the Classroom)、丹麦的《漂浪人生》(Flee)、挪威的《世界上最糟糕的人》(The Worst Person In The World)和意大利《上帝之手》(The Hand of God)。

《不丹是教室》是台湾剧作家赖声川的女婿巴沃邱宁多杰(Pawo Choyning Dorji)的首部长片,剧情根据真实故事改编,叙述不丹的一年轻教师原想辞去教职,到澳洲一圆歌手梦,却意外被分派到偏远的高山小学的故事。