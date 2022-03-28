《犬之力》爆冷落马最佳电影 威尔史密斯称帝

第94届奥斯卡颁奖典礼今天（3月28日）上午举行，领跑入围12项的Netflix的《犬之力》（The Power Of Dog）在最佳电影奖项呼声最高，但大热倒灶，《健听女孩》（Coda）反而突围。不过《犬》导演Jane Campion（珍康萍）在最佳导演奖项则击败Kenneth Branagh（肯尼思布朗）与Steven Spielberg（史提芬司匹堡）等人，以大热抱走小金人。《在车上》（Drive My Car）的日本导演滨口龙介第一次角逐最佳导演，遗憾落马。《在车上》入围4奖，最终只夺下最佳国际电影奖。

新西兰导演珍康萍曾于1994年凭“The Piano”角逐最佳导演，这回是第二次入围，首夺导演奖。她也是奥斯卡史上两次入围最佳导演的女性。

巨星Will Smith（威尔史密斯）一如预期以《王者世家》（King Richard）夺影帝，这是他第三次角逐最佳男主角奖，他的竞争对手包括“前蜘蛛侠”Andrew Garfield（安德鲁加菲尔德）、“奇异博士”Benedict Cumberbatch（本尼迪克特康伯巴奇）等人，一番激战之后，较早前在“”奥斯卡风向指标”的第28届美国演员工会奖、金球奖剧情类皆封帝的他突围。威尔史密斯今天激动得流着泪领奖与答谢大家。

最佳女主角被视为死亡之组，竞争激烈，角逐女星有Olivia Colman（奥利维娅科尔曼）对上《平行母亲》的Penelope Cruz（佩妮洛普克鲁兹）、《里卡多一家》的Nicole Kidman（妮可基曼）、《史宾赛》（Spencer）的Kristen Stewart（克里斯汀斯图尔特）和《塔米菲的眼睛》（The Eyes Of Tammy Faye）的Jessica Chastain（杰西卡查斯坦），结果杰西卡突围。她在《塔》饰演的塔米菲在二十世纪70、80年代从贫寒中奋起，创建了当时世界上最庞大的宗教广播电视网和一个主题公园，从而受人敬仰。不过好景不长，经济上的不当行为、诡计多端的竞争对手以及性丑闻的爆发使得她与丈夫的婚姻破裂，导致他们精心构建起来的帝国从而崩塌。

女配角是《西城故事》（West Side Story）的女星Ariana DeBose（亚莉安娜黛博塞），去年最佳女配角得主韩国的尹汝贞将男配角颁发给《健听女孩》（Coda）的Troy Kotsur（特洛伊·科特苏尔），他以手语表感谢。他也是史上第二名听障小金人得主，首位正好是《健》演出他太太的Marlee Matlin（玛莉麦特林）。《健听女孩》也获最佳改编剧本奖，入围3项都获肯定。

古天乐投资兼任监制的《一家人大战机械人》（The Mitchells vs. the Machines），与《奇幻魔法屋》（Disney's Encanto）、《漂浪人生》（Flee）、《夏日友晴天》（Luca）和《寻龙传说》（Raya And The Last Dragon）争最佳动画，结果《奇幻魔法屋》在激战中胜出。

最佳纪录片方面，印度纪录片《焰火书写》（Writing With Fire）败给美国的《灵魂乐之夏》（Summer of Soul），不过《灵》团队上台领奖时不忘说《焰》是部强大的片子。

奥斯卡得奖名单

最佳影片：《健听女孩》（Coda）

最佳男主角：威尔史密斯《王者世家》

最佳女主角：杰西卡查斯坦《塔米菲的眼睛》

最佳导演：珍康萍《犬之力》

最佳男配角：特洛伊·科特苏尔《健听女孩》

最佳女配角：亚莉安娜黛博塞《西城故事》

最佳改编剧本：《健听女孩》

最佳原著剧本：《贝尔法斯特》（Belfast）

最佳国际电影：《在车上》（日本片）

最佳动画：《奇幻魔法屋》

最佳制作设计：《沙丘瀚战》

最佳原创音乐：《沙丘瀚战》

最佳摄影：《沙丘瀚战》

最佳音效：《沙丘瀚战》

最佳视觉特效：《沙丘瀚战》

最佳电影剪辑：《沙丘瀚战》

最佳纪录短片：《篮球女王》（The Queen Of Basketball）

最佳动画短片：《雨刷爱情》（The Windshield Wiper）

最佳短片：《漫长的告别》（The Long Goodbye）

最佳服装设计：《库伊拉》（Cruella）

最佳纪录片：《灵魂乐之夏》（Summer Of Soul）

最佳化装与发型：《塔米菲的眼睛》（The Eyes Of Tammy Faye）

最佳原创歌曲：No Time To Die（007电影《生死交战》）