《犬之力》爆冷落马最佳电影 威尔史密斯称帝

第94届奥斯卡颁奖典礼今天(3月28日)上午举行,领跑入围12项的Netflix的《犬之力》(The Power Of Dog)在最佳电影奖项呼声最高,但大热倒灶,《健听女孩》(Coda)反而突围。不过《犬》导演Jane Campion(珍康萍)在最佳导演奖项则击败Kenneth Branagh(肯尼思布朗)与Steven Spielberg(史提芬司匹堡)等人,以大热抱走小金人。《在车上》(Drive My Car)的日本导演滨口龙介第一次角逐最佳导演,遗憾落马。《在车上》入围4奖,最终只夺下最佳国际电影奖。

新西兰导演珍康萍曾于1994年凭“The Piano”角逐最佳导演,这回是第二次入围,首夺导演奖。她也是奥斯卡史上两次入围最佳导演的女性。

巨星Will Smith(威尔史密斯)一如预期以《王者世家》(King Richard)夺影帝,这是他第三次角逐最佳男主角奖,他的竞争对手包括“前蜘蛛侠”Andrew Garfield(安德鲁加菲尔德)、“奇异博士”Benedict Cumberbatch(本尼迪克特康伯巴奇)等人,一番激战之后,较早前在“”奥斯卡风向指标”的第28届美国演员工会奖、金球奖剧情类皆封帝的他突围。威尔史密斯今天激动得流着泪领奖与答谢大家。

最佳女主角被视为死亡之组,竞争激烈,角逐女星有Olivia Colman(奥利维娅科尔曼)对上《平行母亲》的Penelope Cruz(佩妮洛普克鲁兹)、《里卡多一家》的Nicole Kidman(妮可基曼)、《史宾赛》(Spencer)的Kristen Stewart(克里斯汀斯图尔特)和《塔米菲的眼睛》(The Eyes Of Tammy Faye)的Jessica Chastain(杰西卡查斯坦),结果杰西卡突围。她在《塔》饰演的塔米菲在二十世纪70、80年代从贫寒中奋起,创建了当时世界上最庞大的宗教广播电视网和一个主题公园,从而受人敬仰。不过好景不长,经济上的不当行为、诡计多端的竞争对手以及性丑闻的爆发使得她与丈夫的婚姻破裂,导致他们精心构建起来的帝国从而崩塌。

女配角是《西城故事》(West Side Story)的女星Ariana DeBose(亚莉安娜黛博塞),去年最佳女配角得主韩国的尹汝贞将男配角颁发给《健听女孩》(Coda)的Troy Kotsur(特洛伊·科特苏尔),他以手语表感谢。他也是史上第二名听障小金人得主,首位正好是《健》演出他太太的Marlee Matlin(玛莉麦特林)。《健听女孩》也获最佳改编剧本奖,入围3项都获肯定。

古天乐投资兼任监制的《一家人大战机械人》(The Mitchells vs. the Machines),与《奇幻魔法屋》(Disney's Encanto)、《漂浪人生》(Flee)、《夏日友晴天》(Luca)和《寻龙传说》(Raya And The Last Dragon)争最佳动画,结果《奇幻魔法屋》在激战中胜出。

最佳纪录片方面,印度纪录片《焰火书写》(Writing With Fire)败给美国的《灵魂乐之夏》(Summer of Soul),不过《灵》团队上台领奖时不忘说《焰》是部强大的片子。

奥斯卡得奖名单

最佳影片:《健听女孩》(Coda)

最佳男主角:威尔史密斯《王者世家》

最佳女主角:杰西卡查斯坦《塔米菲的眼睛》

最佳导演:珍康萍《犬之力》

最佳男配角:特洛伊·科特苏尔《健听女孩》

最佳女配角:亚莉安娜黛博塞《西城故事》

最佳改编剧本:《健听女孩》

最佳原著剧本:《贝尔法斯特》(Belfast)

最佳国际电影:《在车上》(日本片)

最佳动画:《奇幻魔法屋》

最佳制作设计:《沙丘瀚战》

最佳原创音乐:《沙丘瀚战》

最佳摄影:《沙丘瀚战》

最佳音效:《沙丘瀚战》

最佳视觉特效:《沙丘瀚战》

最佳电影剪辑:《沙丘瀚战》

最佳纪录短片:《篮球女王》(The Queen Of Basketball)

最佳动画短片:《雨刷爱情》(The Windshield Wiper)

最佳短片:《漫长的告别》(The Long Goodbye)

最佳服装设计:《库伊拉》(Cruella)

最佳纪录片:《灵魂乐之夏》(Summer Of Soul)

最佳化装与发型:《塔米菲的眼睛》(The Eyes Of Tammy Faye)

最佳原创歌曲:No Time To Die(007电影《生死交战》)