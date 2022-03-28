击败古天乐 本地动画师五度助夺奥斯卡

击败古天乐大热“机器人”，本地动画师李德良有份参与的《奇幻魔法屋》（Encanto）今年夺魁最佳动画长片，第5度扬威奥斯卡，为新加坡人争光！

人在美国的李德良今早（3月28日）接受《新明日报》访问，直呼“很意外！”

问起得奖次数，李德良表示，这是他参与的动画片第5度夺奥斯卡奖，前4部得奖动画包括《飙风雷哥》（Rango，2012)、《冰雪奇缘》（Frozen，2014)、《大英雄天团》（Big Hero 6 ，2015)、《动物城市》（Zootopia，2017)等。

李德良疾呼“很意外”，是有感奥斯卡夺魁片多非主流片，故获知得奖喜讯非常惊喜。

李德良是本地土生土长的动画师，自小就爱美术，五岁起便上画画课。中学毕业后，到义安理工学院的“影视、音响与录影”修读，他也是《联合早报》漫画快餐的成员。

2011年底，他到美国迪士尼动画工作室工作，至今超过10年。

问起《奇幻魔法屋》制作难处，李德良透露，由于疫情严峻，他居家办公，操作动画灯光与后期制作，前后花了八九个月时间，单是灯光团队就多达六七十人，但仍嫌时间不够用！

问起对手古天乐投资的动画片，李德良笑说“看了预告片，很有趣”，他暂未看过全片。

提到新作品，李德良表示近作是Zootopia+，他担任这部动画片的灯光主管，作品将上线Disney +串流平台。

《奇幻魔法屋》夺最佳动画长片殊荣。（互联网）