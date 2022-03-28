粉丝买电子墙祝贺生日 陈政序：很惊讶

粉丝砸钱买购物商场的外墙电子屏幕为他庆生，本地新生代演员陈政序感到十分惊讶。

昨天（3月27日）庆祝29岁生日的陈政序，在社交媒体贴图PO文说，粉丝为庆祝他29岁生日，特地给了他一份惊喜的礼物，在巴耶利峇中心（Paya Lebar Quarter，简称PLQ）购物商场的外墙电子屏幕登广告祝他生日快乐，让他兴奋之余感到惊讶。

陈政序今早接受《新明日报》访问时说，粉丝们告诉他之所以会这个方式替他庆生，主要是因为疫情关系，艺人和粉丝们的互动也相对减少很多。现在由于防疫措施逐渐放宽，所以就想为他庆祝生日，顺便给他个惊喜。

陈政序忆述： “我被通知在生日当天下午4点30分到PLQ，她们都很保密，我完全不知道她们会如何帮我庆祝，当电子屏亮出我的照片和生日祝福语时，我刚好背对着荧幕。粉丝们接着一一发出 ‘Oooooo’的声音时，我才接转头，看到荧幕上的祝贺海报。”

据悉，电子墙海报大约是宽720厘米，长768厘米，只在傍晚5时至晚上8时出现。

陈政序表示当下他感到很惊讶，也不知道如何反应，只听到粉丝对他说“快点摆pose拍照，快点”。

“说真的，当下觉得很有趣，同时感到有点害羞和尴尬，因为周围很多人看到，也拿起手机猛拍。”

问他知道粉丝花了多少钱？

陈政序表示不清楚，“我不知道他们花了多少钱买了这份荧幕海报。但一直劝他们别花钱在我身上，因为平日拍摄的时候，粉丝们也会送食物饮料等到拍摄现场。”

记者托陈政序经理人转问粉丝，粉丝拒绝透露并回复说：“这是我们对陈政序的心意与支持，花费多少我们就不公开了。谢谢！”

买戒指送自己 也行善

29岁生日，陈政序不忘为善最乐！

他告诉记者，昨天除了去上了一堂关于“设计玻璃栽培器皿” 工作坊之外，也处理一下工作，然后用了一些时间想想如何装修自己的家，因为他希望能让父母能有个更舒服的居住环境，其余的时间用来放空，休息。

此外，他透露为自己买了一枚慈善精品戒指，“我除了给自己填了多一枚戒指之外，也能行善，因为一部分的销售收益也会捐给 Save the Children慈善组织。”