Will Smith打人后哭 网民吁褫夺他的影帝荣衔

奥斯卡新科影帝——黑人巨星Will Smith（威尔史密斯）在第94届奥斯卡金像奖颁奖典礼上动手打人后，被爆典礼进入广告时间时怅然落泪，但是有些网民显然不想放过他，说要杯葛他，不过也有网民同情他，认为他是在保护生病的妻子。

据到典礼现场采访的美国媒体报道，事后黑人影星Daniel Kaluuya（丹尼尔卡鲁亚）上前拥抱史密斯，角逐影帝的Denzel Washington（丹佐华盛顿）也将他护送到舞台一侧。两人边说边拥抱，美国黑人男星Tyler Perry（泰勒派瑞）也过来安慰泪流满脸的史密斯。

史密斯后来有向学院和现场提名者道歉，但没对被他刮了一巴掌的Chris Rock（克里斯洛克）道歉。他希望奥斯卡以后还能再邀请他来参加盛会。

这起擦枪走火事件在网上发酵，读者在美国媒体The New York Times的面簿留言分成两派，有人认为他粗鲁和不恰当，应该遭杯葛，“为何奥斯卡没有立刻把他轰出去？他的奖应该被褫夺”、“我已经失去了对他的尊重。他的暴力行为将使他的成就永远染上污点。”有的对他表同情，认为他是在护妻，“急需提醒公众不要欺负或取笑弱势群体和病人”、“你永远不知道别人的挣扎"。

美国杂志Rolling Stone在报道中说，有人称，史密斯这一巴掌等同刑事攻击。打人事件目前在推特的讨论度已远远超过奥斯卡，台下众星的反应也被制作成各种迷因梗图疯传。典礼结束后，洛杉矶警察局还特别发声明表示：“得知奥斯卡典礼发生两人的意外事件，但涉案人员克里斯洛克拒绝向警方报案，如果当事人改变想法，我们将会调查事件。”

非裔男星克里斯洛克今天（3月28日）上午在奥斯卡颁奖典礼拿威尔史密斯老婆光头造型开玩笑，护妻心切的史密斯气得冲上台呼了他一巴掌。奥斯卡主办单位事后在推特发文表示，不会饶恕暴力。

主办奥斯卡奖的美国影艺学院发布推文表示：“学院不会饶恕任何形式的暴力。”

克里斯洛克过去就以贱嘴出名，曾在奥斯卡颁奖上，得罪过英国男星Jude Law和侮辱亚裔，还让台湾导演李安动怒，还向奥斯卡主办单位提交抗议信。

53岁的威尔史密斯在获奖前，因不满克里斯洛克当众亏他结缡25年的老婆Jada Pinkett Smith（杰达平克史密斯）的平头，说她像Demi Moore（狄美摩亚）在电影G.I. Jane里的女大兵光头造型，结果踩到杰达苦于落发症的痛处，让史密斯冲上台甩洛克巴掌，让所有人感到惊愕。

其实多年来关于史密斯与杰达的外遇或是各玩各的流言不断，两年前外媒爆出杰达疑似搭上27岁的黑人男歌手August Alsina，更说这段“母子恋”居然还获得女方老公威尔史密斯的赞成，三角关系非常复杂。但两人的婚姻似乎依旧坚固，史密斯最近说：“杰达从不相信传统婚姻，她与家人都信奉非传统的关系，所以她与我的生长方式很不相同。但是，所谓完美的关系又是什么呢？在我们的关系中，单一关系是我们‘大部分’时候的选择，但这不是我们唯一的完美关系。”此番话也被解读他认了两人之间采取开放性关系。