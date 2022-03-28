娱乐吃瓜：打巴掌颁错奖裸男狂奔！ 奥斯卡尴尬场面比电影精彩

第94届奥斯卡金像奖颁奖典礼发生Will Smith怒打颁奖人巴掌的插曲，让在场的人以及观看直播的观众错愕不已。除了Will Smith的暴走行为，过往的奥斯卡还有不少尴尬场面，你还记得以下这些画面吗？

最痛！Will Smith怒打颁奖人

今年的奥斯卡颁奖典礼意外擦枪走火，Chris Rock准备颁最佳纪录片时，调侃坐在台下的Jada Pinkett Smith，说她的短发像Demi Moore在“G.I.Jane”里的光头造型。没想到此举惹怒Will Smith直接走上舞台赏了他一巴掌。

曾有外媒报道，Jada Pinkett Smith2018年开始深受脱发症困扰，才会干脆把长发剃光，Will Smith应该是不满老婆被揶揄，才会气到打人，坐下后还大喊：“不要用你的脏嘴说我老婆的名字！”

由于事情发生太快，众人一度以为是安排好的桥段，但Chris Rock一脸尴尬，Will Smith又气得瞪大眼睛，导播还紧急消音，因此网友在推特热烈讨论，猜测Will Smith应该是真的生气了。

在场的明星都吓了一跳，有传Nicole Kidman更被捕捉到惊讶的表情，Andrew Garfield和Zendaya则是立刻拿起手机狂滑，网友猜测他们应该是在看新闻理清状况。

Will Smith走上台打Chris Rock一巴掌，把台下的Nicole Kidman等明星吓了一跳。（互联网）

最乌龙！颁错最佳影片奖

奥斯卡让人印象深刻的乌龙，要数2017年第89届时错颁最佳影片奖那次了。当时工作人员拿错颁奖信封，导致颁奖嘉宾以为最佳影片奖是“La la land”，该片的主创和团队上台激动拥抱发表感言后，才被告知得奖的应该是“Moonlight”，可想而知当时的他们有多尴尬。

更糟的是，在场的媒体已快手快脚地把新闻稿发出去，于是报道铺天盖地都是“La la land”获得了最佳影片，后来才改为“Moonlight”。

2017年奥斯卡颁奖人Warren Beatty（中）拿错信封颁错了“最佳影片”奖。（互联网）

最赤裸！裸男台上狂奔

1974年举行的第46届奥斯卡应该是最“香艳”的一次，因为在颁发“最佳影片”时竟有个裸男在台上狂奔而过！

当时主持人之一David Niven准备介绍Elizabeth Taylor出场颁最佳电影，突然有一名争取同性恋权益份子Robert Opel全裸从他身后跑过，令全场观众尖叫。由于是现场直播，画面原原本本播了出去，急智的David Niven嘲讽地说：“他这辈子唯一得到笑声的时刻，竟然是在台上突显他的短处。”惹得全场哄堂大笑。

第31届奥斯卡主持人David Niven身后跑出一个裸男。（互联网）

最冷场！20分钟空档把主持人逼疯

1959年，第31届奥斯卡该是最“冷”的一次颁奖礼。据知当时的颁奖礼总制作人在直播前，临时抽掉了好些串场的歌舞表演，导致奖项都颁完了，却还有20分钟的空档。

当时的主持人Jerry Lewis竭尽所能拖延时间，又是讲笑话又是跳舞还玩模仿秀，最后甚至还拿起指挥棒指挥管弦乐队。电视台最终没办法只好中断直播，改为播出纪录片才结束了这一切。

1959年奥斯卡主持人Jerry Lewis在台上尽力拖延时间。（互联网）

最美一摔！Jennifer Lawrence被礼服绊倒

2013年Jennifer Lawrence凭“Silver Linings Playbook”夺得奥斯卡最佳女主角奖，但她却在上台领奖时被礼服绊倒，跌倒在台阶上。她上台后自我调侃化解尴尬，致词时笑说：“你们只是因为我摔倒才站起来为我鼓掌，这真的很尴尬，但谢谢你。”

Jennifer Lawrence上台领奖时被礼服绊倒。（互联网）

最巧合！同名导演糗大了

1934年第6届奥斯卡，入围最佳导演奖的其中两个导演都叫Frank，而颁奖人竟然没有念出得奖人全名，导致闹了乌龙。

当时Frank Lloyd凭“Cavalcade”得奖，但是颁奖人在台上只说：“Frank，来把奖座拿走吧！”结果另一名导演 Frank Capra（Lady For A Day）误以为自己得奖，起身和身边人拥抱，上台时才发现搞错了。

Frank Lloyd才是第7届奥斯卡“最佳导演”得主。（互联网）

最烂感言！得奖人被赶下台

2019年举行的第91届奥斯卡颁奖礼，有三名得奖者被指是“史上最烂得奖感言”，还因此被大会“赶”下台。

那一年的奥斯卡没有主持人，“最佳化妆与发型设计奖”得奖者Greg Cannom，Kate Biscoe和Patricia Dehaney 致辞时明显准备不足，上台后才拿出演讲稿，即时安排谁说哪一个部分，有时又同时开口说话，不然就三人哑口无言，引起了一阵混乱，浪费了不少时间。

网民纷纷在推特上吐糟指这是奥斯卡史上最烂感言！结果即使三人未说完致辞，台下的乐队就已经奏起音乐，有一种被赶下台的感觉，场面非常尴尬！