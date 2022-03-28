大S、具俊晔完成台湾结婚登记

大S和具俊晔本月8日宣布闪婚后，男方隔天便飞至台湾见新娘。本月20日具俊晔结束隔离回到大S的住处开始7天的自主管理，今日（28日）恢复“自由”。两人是否会在台湾完成结婚登记备受当地媒体关注，大S经纪人今日发出声明，证实他们已经办完结婚手续。

大S经纪人表示：“熙媛与具俊晔先生两人在台湾的结婚登记手续已于今日完成，结婚日期就是以韩国2月8日的登记日期为准。这两天（台北）气候不佳，天气寒冷，各位媒体摄影大哥都辛苦了。夫妻俩这两天没有出门的计划，也请媒体们安心回去休息，喝点姜茶注意保暖。所有对新人们的祝福他们都收到了，非常感谢。”

具俊晔抵达台湾后一举一动都备受瞩目，当地媒体猜测这对新人今日将到距离大S家仅5分钟的信义户政事务所登记结婚，纷纷在那里蹲点却扑了空。

然而媒体的猜测并非空穴来风。徐妈昨日深夜在面簿上发文写道：“管不了，管不了，管不了你的爱，还是你不爱，管不了一切的烦恼，我将会离开烦人的地方”，疑似还在生大S的气。徐妈今日回应“苹果新闻网”时说：“我写这文，主要是媒体最近一直追踪熙媛，我和女儿到现在都无法见面，要去哪里吃饭也没办法吃。”至于因再婚导致两母女吵架，徐妈说：“熙媛和欧巴现在40多岁，脑筋比较清楚，可以自己处理事情，我年纪大了，脑力不好，跟他们已经有代沟了。”