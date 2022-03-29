FMA、TAMA今年合作 表扬新马台杰出音乐人

（本地讯）新加坡网络音乐杂志Freshmusic主办“Freshmusic Awards”（FMA）今年迈入第15届，Freshmusic和马来西亚的“TAMA台湾东协造音行动”（简称TAMA）本届将携手合作，增设三个奖项，表扬新马及台湾杰出音乐人。

TAMA是由台湾文化部和驻马来西亚台北经济文化办事处主办，马来西亚音乐人和媒体人共组的“Roar Media”团队策划执行的音乐组织，以促进台湾与东南亚音乐交流为宗旨。

Freshmusic负责人陈玉能说，FMA创办以来，入围者和作品有多来自台湾，触及群众则以新加坡、马来西亚和台湾为主。FMA的触及群和美学倾向和TAMA推动的音乐型态吻合，这样的跨地区合作也可以为活动和入围者取得更多的曝光。两个单位希望让加入新马视角的评选观点进一步壮大。

TAMA负责人陈伟智说，FMA的影响力已超越区域，而让更多好音乐被看见和听见，是彼此的共识。

本届FMA在现有的12个奖项再添三个区域奖项，分别为Freshmusic & TAMA专辑推荐奖、Freshmusic & TAMA潜力之声奖，以及TAMA音乐大赏。前两项表扬新马全年最优秀的专辑和展现音乐潜力的创作歌手与乐团，TAMA音乐大赏则是通过大数据和东南亚各地策展人和产业代表的视角，选出在东南亚有特出表现的台湾歌手或乐团。

第15届FMA将在4月19日和20日公布初选名单，之后开放公众及业内人士推荐遗珠，正式入围名单将在5月10日公布，最终成绩6月24日线上揭晓。详情可上Freshmusic面簿查询。