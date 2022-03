新科奥斯卡影帝Will Smith(威尔史密斯)昨天(3月28日)在第94届奥斯卡颁奖典礼上,因喜剧演员Chris Rock(克里斯洛克)拿他生病落发的妻子Jada Pinkett Smith(杰达平克史密斯)的光头开玩笑,冲上台狠刮了洛克一巴掌,震惊全场与全球观众。不过据外媒《纽约邮报》的报道,也是奥斯卡典礼嘉宾的两人共同好友Sean“Diddy”Combs(吹牛老爹),在奥斯卡会后的《浮华世界》派对上透露,史密斯与洛克已经讲开并释怀,他说两人没有任何问题,“一切都过去了,我能证实这一点,一切只有爱,他们是兄弟”。

昨天推特上也有一段克里斯洛克被打后,在颁奖礼后台休息室的视频曝光,他对着围绕着他的其他艺人表示,他以为史密斯的“动怒”是在开玩笑,意识到不对后,他显然错愕。他在室内还一度狂叫史密斯的名字,想找他理论。

史密斯在奥斯卡后拿着刚到手的小金人,与妻杰达、儿子崔与杰登、女儿威萝到《浮华世界》会后派对跑趴,并开心地接受大家的道贺,还当场饶舌唱起他过去的畅销曲,看来心情不受先前的甩巴掌风波影响。

有消息指出,两人的冲突事件发生后,有人就努力安排他们和解。洛克也向表关注的警方表示,不会对史密斯提告或追究。但后者在台上的打人行为仍在延烧,网友说要杯葛他、建议奥斯卡收回他的影帝奖座。此外,事件除了让奥斯卡主办单位影艺学院的高层不悦,也传出他的影帝奖座可能被收回。

在众目睽睽下打人,其实颠覆了史密斯的童年性格,因为他小时最讨厌看到父亲打母亲。他曾在自己的《人生最佳身材》(The Best Shape Of My Life)系列纪录片中提到,小时害怕与其他小孩相处,因为怕被伤害、尴尬,被当成弱者。他也提到军人出身的严父,父亲要他完成的任务,一定得完成,不然就是死路一条。史密斯也在自传中提到,9岁那年看到父亲用拳头猛击母亲的头部,母亲被打到吐血直到昏倒。那一刻,他开始怀疑人生,对父亲的仇恨影响了整个童年,甚至曾幻想过杀父,他想过深夜时把父亲推下楼,凭他的演技,有把握不会被揭穿。

原来史密斯的父亲是赌徒和酒鬼,若父亲半夜从楼梯滚下导致死亡,他完全可以摆脱嫌疑。但他终究没有动手。史密斯后来为了不让母亲再被殴,总是想办法逗乐父亲。由于无法阻止父亲对母亲施暴,他很羞愧,在纪录片泪流满面地说:“这是我人生中唯一一次考虑自杀的时刻。你所认识的威尔史密斯,是一个消灭外星人的军人,与众不同的电影明星,但很大程度是透过建构、创造及磨练这些角色,从而让我可以保护自己,让自己逃离这个世界,掩饰懦夫的行为。”

威尔史密斯的父母有四个孩子,父母在他十几岁时分居,2000年离婚。尽管仇恨父亲,但他没有表现出来。外人眼里,史密斯是父母的骄傲,每次发布新歌和新电影,父亲都会第一时间捧场。随着时间飞逝,史密斯对父亲的仇恨逐渐澹化,他一直照顾患癌的父亲,直到2016年父亲去世。史密斯觉得父亲虽是酒鬼,还会家暴,却担起人父的责任,让孩子们有饭吃。