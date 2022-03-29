Will Smith在IG公开向Chris Rock道歉 他说自己脱线了错了

好莱坞巨星Will Smith（威尔史密斯）在奥斯卡颁奖典礼上为了护妻赏了颁奖人之一的Chris Rock（克里斯洛克）耳光后，于本地时间今天（3月29日）上午在Instagram上公开向克里斯洛克表示抱歉，他写道：“我要公开向你道歉。我脱线了，我错了。”

史密斯在贴文中写道：“各种形式的暴力都是有毒和具破坏性的。我昨晚在奥斯卡颁奖典礼上的行为是不可接受和不可原谅的。嘲笑我的笑话是工作的一部分，但是关于Jada（妻子）健康状况的笑话让我无法忍受，我情绪激动。”

“克里斯，我想公开向你道歉。我脱线了，我错了。我很尴尬，我的行为并不能表明我想成为什么样的人。在充满爱和善意的世界里，没有暴力的容身之地。”

“我还要向学院、节目制作人、所有与会者和全世界观看（奥斯卡典礼）的所有人道歉。我想向威廉姆斯家族和我的王者世家家族道歉。我深感遗憾的是，我的行为玷污了我们所有人原本美好的旅程。”

威尔史密斯凭在电影《王者世家》（King Richard）所演出的威廉姆斯家族中的父亲而在昨天获得奥斯卡影帝，他片中苦心将一对女儿培养成网球巨星，也是他出道34年来的首座奥斯卡影帝奖。

据美国媒体报道，电影艺术与科学学院开始对威尔史密斯昨天的打人行为进行正式审查，将探讨他的行为可能产生的“后果”。