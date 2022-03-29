陈洁仪再推出粤语单曲 献给失恋的人

本地天后陈洁仪今天（3月29日）推出粤语新歌。

陈洁仪昨天在社交媒体贴图写文宣布，今天午夜将推出粤语新歌《远去那个他》，这是她自2018年，相隔4年后再次推出粤语歌。

今午，陈洁仪的经纪人发新闻稿说，这是陈洁仪给所有失恋人的一首歌。歌曲改编自胡66《后来遇见他》，作品特邀《等了又等》的填词人古倩敏重新填词，知名制作人柯贵民亲力制作，陈洁仪用粤语全新演绎，打造与原版作品不一样的情感内容，并通过歌声淋漓表达。

对于推出粤语单曲，陈洁仪昨晚在社交媒体贴文说，感觉非常兴奋，兴奋的原因有好几个，第一是她能够再次和才华横溢的香港音乐创作人古倩敏合作，古倩敏曾经在她早期的粤语专辑中，为她写了《等了又等》和《爱情在那天开始》。

陈洁仪希望通过这首歌能慰藉所有正在经历失恋的人们。“爱情本就是两个人的平等博弈，而一段逝去的爱情只不过是其中一人提前散场。一盘没有对手的棋局只是代表着它结束了，并不意味着你在这场棋局失败了，你的人生可以遇见更好的、更值得陪伴的那个他，而那场精彩的棋局也会成为你生命中非常重要的一部分，而需要你去做的只有忘记过去，勇敢的走向属于你的未来，那个独立、阳光、而又热烈的未来。”

陈洁仪也说，因为总有人值得你去爱，也总有人会守护你爱人的勇气。