洪爱玲开发应用 为演艺人员找工作

开发“大达人App”（TADAA!Casting），本地笑星洪爱玲化危机为转机，望为演艺业界有才能的人更快捷、更有效地找到工作！

电影、电视、舞台剧、主持，几乎样样尝试过的洪爱玲，眼见疫情下娱乐业萧条、艺人工作量减少，她于阻断措施阶段积极学习网络科技，萌生透过电脑软件开发“线上甄选、面试”TADAA! Casting App，让有才艺的名人、艺人通过线上列明资料履历与擅长，对上眼就能进一步联系、相互了解，这么一来，无论对资方、面试的一方，都能做到省时省事也省力！

“以前为新片甄选面试，剧组要一个个逐个见，就算完全不适合，礼貌上不能立即请对方离开，无形中也浪费彼此时间，之后一连串应征行政程序也很繁琐，通过“大达人App”化复杂为简易，上载到页面上的演员与名人资料清楚明了，一搜索就能物色出接近心中理想条件的人，这不是更有效率吗？”

参与“大达人App”的演艺人员可上载个人资料、图片与视频，会员第一年不收费。

打造“大达人App”的团队连爱玲在内共有9名精英，各司其职。据最新消息，至今已有77名相关业者，包括制作团队，经纪公司，艺人与名人等加入“大达人App”。

将本地姜推介到海外

爱玲虽是Fly（飞艺娱乐）的老板，但经营“大达人App”并非只为Fly旗下艺人，她希望放眼亚洲娱乐圈，目标是能将本地姜推介到海外市场，飞向更大的一片天空。

身为娱乐圈经纪公司掌舵人，爱玲拥有一颗充满包容的心。

《新明日报》记者问爱玲，若有悉心栽培的艺人翅膀一硬就飞走，她会怎么处理？

“不瞒你说，一开始我会很难过，会检讨究竟自己做错了什么，捧红的艺人为什么说走就走？但久而久之，我开始了解这就是人性，人往高处很正常，实在怪不了谁。”

“退一步想，我帮他们达到心中想要达到的目标，证明公司对他们也有贡献。”

爱玲曾自我审视，艺人蝉过别枝背后的关键原因，“后来我接受了这个残酷的事实，所以，我现在更珍惜那些愿意留在公司，也相信我的艺人。”

望进军中文市场

现阶段，“大达人App”以英文作为主要媒介语，爱玲有个愿望，希望“业务扩大”之后，可以尽快达到进军中文市场的目标。

有意猎取才艺能人、或想通过“大达人APP”毛遂自荐的才艺之士，都可通过扫二维码（分别有安卓、IOS系统）下载“大达人App”。

扫二维码（IOS系统）下载“大达人App”。