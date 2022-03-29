娱乐吃瓜：“巴掌”冲突的起源是“鬼剃头”？ 这些明星长期与病魔抗战

昨日轰动全球的奥斯卡“巴掌”冲突，不仅将当事人Will Smith和Chris Rock送上全球热搜，也让“促成”这起事件的Jada Pinkett Smith，健康状况再次被提及。

究竟Jada Pinkett Smith生的是什么病？除了她，娱乐圈中还有哪些明星在长期与慢性疾病抗战？一起随zaobao.sg来看看！

Jada Pinkett Smith ── 光头也可以很时尚

Jada Pinkett Smith自去年7月后，便不避讳在IG分享自己的光头造型。（图/IG）

今年50岁的女星Jada Pinkett Smith并非因新作品的造型才剃光头发，而是几年下来深受斑秃（Alopecia Areata；俗称“鬼剃头”）困扰，甚至传出她曾用类固醇来治疗脱发问题。后来发现无法根治，索性直接剃光头。

她首度揭露自己有脱发问题是在2018年的一档网络脱口秀节目“Red Table Talk”中。她说，某天在洗澡时突然发现手里抓下了一把头发，自此开始担忧自己是否会变成光头。她回忆：“当时真的吓得发抖”，在那之后，她选择持续将头发剪短来“解决”这个问题。

节目中她感性告白：“头发对我而言是很大的一部分，照顾头发也是。过去我都有选择权，要将头发留长还是剪短，突然某一天惊觉自己没有选择了……”Jada Pinkett Smith也坦承喜欢用头巾的原因，除了时尚外，还可以隐瞒她的脱发状况：“当我的头发被包裹起来时，我觉得自己像是个女王。”

Body Confessions! Jada Tells All At The Table At the Red Table this week, Jada Pinkett Smith, Willow Smith and Adrienne Banfield Norris get real about body insecurities and explain why every single body is beautiful in its own way. Be sure to follow Red Table Talk for more episodes! Posted by Red Table Talk on Monday, May 21, 2018

与脱发再战斗了3年的Jada Pinkett Smith，在去年7月决定选择与它共存。在女儿Willow的支持和鼓励下，她勇敢地在社交媒体IG上向粉丝展示了她剃光头后的新造型，写道：“Willow让我决定这么做，因为是时候放手了。我的50岁即将要被这新造型点亮了？”

她去年底也上传了一个视频，大方公开自己正是因为斑秃而将头发剃光。她将手机移到头顶上，让粉丝可以看见那条光秃的线条，边开玩笑说：“这可能很难视而不见。”坚强且幽默面对疾病的模样获得粉丝们的一致赞赏。

不仅如此，她在今年初戴上价值不菲的钻石头饰出席Critics Choice Awards，亮眼造型更一度成为话题。

Jada Pinkett Smith在Critics Choice Awards上佩戴的头饰价值不菲，要价约6万新元。（图/IG）

谢霆锋、郑秀文 ── 哮喘药物不离身

谢霆锋患有先天性哮喘。（图/IG）

哮喘是常见的慢性支气管疾病，患者的支气管因过敏性炎症而肿胀，导致呼吸不顺畅。娱乐圈中患者不少，谢霆锋和郑秀文都有这个疾病。

谢霆锋自小便被诊断为先天性哮喘，出道多年的他曾多次被媒体拍到急性发作的情况。其中在日本开演唱会、昆明拍摄电影《玉观音》及出席春晚活动时都曾因天气寒冷而导致哮喘发作。

2011年他在北京拍摄《下一个奇迹》时，更传出哮喘病发的他一度呼吸困难，紧急召医生到酒店会诊的消息。他的经纪人之后向外界透露：“霆锋情况很严重，因为气管收缩，无法呼吸。医生到酒店看他，即刻给了一个氧气机型号，叫工作人员快点去买。霆锋吸完之后好了，他睡了一会儿就坚持开工，怎么劝都不听。”

早期被传对小动物毛过敏的谢霆锋，这几年却养了猫咪和狗狗，不时会在IG上分享宠物的可爱模样。（图/IG）

但有趣的是，外界却常拿哮喘与谢霆锋的感情做联想。当初与张柏芝闪婚时曾有媒体报道女方因男方哮喘而将爱狗卖掉，担心狗毛会产生过敏；而自小对动物毛过敏的谢霆锋在疫情期间首次养了猫，即刻有媒体猜测这是受女友王菲的影响。只能说巨星的一举一动都逃不过媒体的火眼金睛啊！

郑秀文的哮喘并不是先天性的，她有次不小心着凉，没有多加理会，自此便留下哮喘这个后遗症。（图/IG）

与谢霆锋不同，郑秀文的哮喘则是后天养成的。她曾在接受访问时透露，她有次不小心着凉，当时不以为然，随便吃点感冒药便不加理会，自此便留下哮喘这个后遗症。

2002年时郑秀文在严冬之际于峨眉山拍摄电影《百年好合》时哮喘病发作，她当时称不是因寒冷天气，而是当地烧煤影响了空气素质才进而导致她哮喘病发。她还透露出远门也都会自备药物及哮喘机，不会有问题。怎料拍摄结束后，有传她回香港足足病了10天。之后出席活动脸部肿胀，更爆出她因受哮喘折磨，需要服食含有类固醇的哮喘药物来控制病情，从而引发眼睛、脸部、身材肿胀等副作用。

对于行程繁忙的明星而言，哮喘看似是个后患无穷的病，郑秀文却希望与它和平共处。她接受香港哮喘会访问时曾提到：“病发的时候，心情会很烦躁，但一般来说，对工作影响不太大。只是过去在表演时，会太依赖用吸入剂，现在则慢慢尝试以意志力来克服。”

郑秀文可说是说到做到。2012年她到中国的香格里拉拍摄电影《高海拔之恋Ⅱ》，在空气稀薄之地却没有用上哮喘器。她受访时说：“去之前大家都很担心，我以前有严重的哮喘，幸好这一年锻炼体能，身体好很多，有惊无险。”因养成固定的运动习惯和作息，近几年郑秀文也鲜少传出哮喘发病的消息。

周杰伦 ── 生日愿望是脊椎不要再痛

周杰伦长期备受僵直性脊椎炎的困扰。（图/IG）

周董周杰伦则有遗传性的宿疾，长期备受僵直性脊椎炎（AS）的困扰。这个病在医学界有个可怕的绰号叫“不死的癌症”，原因是只能通过吃药和适当的锻炼来减轻疼痛、延缓疾病进展及维持正常体态，并没有办法完全根治。

但周董对此相当低调，除了出道早起曾自爆过患有此病，24岁生日时许下“希望脊椎不要再痛”的愿望外，之后便鲜少提及。好友刘畊宏曾在节目上透露他发病频率高，“他常常不能像平常人一样躺下，因而要坐着睡觉。有时候我敲门，他从床到门口要走将近十分钟，不是因为他的家有多大，而是因为他走得非常慢。当他疾病发作的时候，疼痛让他没办法正常表演，甚至需要止痛药来撑完全场。”

刘畊宏（左）曾在节目上提及周杰伦的病情。（图/互联网）

周董2016年举办巡回演唱会时，中国演员叫兽易小星曾和周杰伦相处了一天，看着他走路自是非常僵硬，问他脊椎炎还没治好吗，周董回答：“治不好的，老人家了”，对方又问：“那演唱会时怎么办？总是要蹦蹦跳跳的。”周董自嘲一笑：“吃药，镇痛，不然粉丝们来看什么。”消息一传出粉丝们纷纷表示非常心疼。