娱乐吃瓜：“巴掌”冲突的起源是“鬼剃头”？ 这些明星长期与病魔抗战

来自 / 早报数码

文 /
曾慧仪

发布 / 2022年3月29日 7:01 PM

明星外表光鲜亮丽的背后，竟有着有对抗慢性疾病的坚毅模样，（左起）图为Jada Pinkett Smith、谢霆锋、郑秀文及周杰伦。（图/IG）
明星外表光鲜亮丽的背后，竟有着有对抗慢性疾病的坚毅模样，（左起）图为Jada Pinkett Smith、谢霆锋、郑秀文及周杰伦。（图/IG）

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昨日轰动全球的奥斯卡“巴掌”冲突，不仅将当事人Will Smith和Chris Rock送上全球热搜，也让“促成”这起事件的Jada Pinkett Smith，健康状况再次被提及。

究竟Jada Pinkett Smith生的是什么病？除了她，娱乐圈中还有哪些明星在长期与慢性疾病抗战？一起随zaobao.sg来看看！

Jada Pinkett Smith──光头也可以很时尚

Jada Pinkett Smith自去年7月后，便不避讳在IG分享自己的光头造型。（图/IG）

今年50岁的女星Jada Pinkett Smith并非因新作品的造型才剃光头发，而是几年下来深受斑秃（Alopecia Areata；俗称“鬼剃头”）困扰，甚至传出她曾用类固醇来治疗脱发问题。后来发现无法根治，索性直接剃光头。

她首度揭露自己有脱发问题是在2018年的一档网络脱口秀节目“Red Table Talk”中。她说，某天在洗澡时突然发现手里抓下了一把头发，自此开始担忧自己是否会变成光头。她回忆：“当时真的吓得发抖”，在那之后，她选择持续将头发剪短来“解决”这个问题。

节目中她感性告白：“头发对我而言是很大的一部分，照顾头发也是。过去我都有选择权，要将头发留长还是剪短，突然某一天惊觉自己没有选择了……”Jada Pinkett Smith也坦承喜欢用头巾的原因，除了时尚外，还可以隐瞒她的脱发状况：“当我的头发被包裹起来时，我觉得自己像是个女王。”

与脱发再战斗了3年的Jada Pinkett Smith，在去年7月决定选择与它共存。在女儿Willow的支持和鼓励下，她勇敢地在社交媒体IG上向粉丝展示了她剃光头后的新造型，写道：“Willow让我决定这么做，因为是时候放手了。我的50岁即将要被这新造型点亮了？”

她去年底也上传了一个视频，大方公开自己正是因为斑秃而将头发剃光。她将手机移到头顶上，让粉丝可以看见那条光秃的线条，边开玩笑说：“这可能很难视而不见。”坚强且幽默面对疾病的模样获得粉丝们的一致赞赏。

不仅如此，她在今年初戴上价值不菲的钻石头饰出席Critics Choice Awards，亮眼造型更一度成为话题。

Jada Pinkett Smith在Critics Choice Awards上佩戴的头饰价值不菲，要价约6万新元。（图/IG）

谢霆锋、郑秀文──哮喘药物不离身

谢霆锋患有先天性哮喘。（图/IG）

哮喘是常见的慢性支气管疾病，患者的支气管因过敏性炎症而肿胀，导致呼吸不顺畅。娱乐圈中患者不少，谢霆锋和郑秀文都有这个疾病。

谢霆锋自小便被诊断为先天性哮喘，出道多年的他曾多次被媒体拍到急性发作的情况。其中在日本开演唱会、昆明拍摄电影《玉观音》及出席春晚活动时都曾因天气寒冷而导致哮喘发作。

2011年他在北京拍摄《下一个奇迹》时，更传出哮喘病发的他一度呼吸困难，紧急召医生到酒店会诊的消息。他的经纪人之后向外界透露：“霆锋情况很严重，因为气管收缩，无法呼吸。医生到酒店看他，即刻给了一个氧气机型号，叫工作人员快点去买。霆锋吸完之后好了，他睡了一会儿就坚持开工，怎么劝都不听。”

早期被传对小动物毛过敏的谢霆锋，这几年却养了猫咪和狗狗，不时会在IG上分享宠物的可爱模样。（图/IG）

但有趣的是，外界却常拿哮喘与谢霆锋的感情做联想。当初与张柏芝闪婚时曾有媒体报道女方因男方哮喘而将爱狗卖掉，担心狗毛会产生过敏；而自小对动物毛过敏的谢霆锋在疫情期间首次养了猫，即刻有媒体猜测这是受女友王菲的影响。只能说巨星的一举一动都逃不过媒体的火眼金睛啊！

郑秀文的哮喘并不是先天性的，她有次不小心着凉，没有多加理会，自此便留下哮喘这个后遗症。（图/IG）

与谢霆锋不同，郑秀文的哮喘则是后天养成的。她曾在接受访问时透露，她有次不小心着凉，当时不以为然，随便吃点感冒药便不加理会，自此便留下哮喘这个后遗症。

2002年时郑秀文在严冬之际于峨眉山拍摄电影《百年好合》时哮喘病发作，她当时称不是因寒冷天气，而是当地烧煤影响了空气素质才进而导致她哮喘病发。她还透露出远门也都会自备药物及哮喘机，不会有问题。怎料拍摄结束后，有传她回香港足足病了10天。之后出席活动脸部肿胀，更爆出她因受哮喘折磨，需要服食含有类固醇的哮喘药物来控制病情，从而引发眼睛、脸部、身材肿胀等副作用。

对于行程繁忙的明星而言，哮喘看似是个后患无穷的病，郑秀文却希望与它和平共处。她接受香港哮喘会访问时曾提到：“病发的时候，心情会很烦躁，但一般来说，对工作影响不太大。只是过去在表演时，会太依赖用吸入剂，现在则慢慢尝试以意志力来克服。”

郑秀文可说是说到做到。2012年她到中国的香格里拉拍摄电影《高海拔之恋》，在空气稀薄之地却没有用上哮喘器。她受访时说：“去之前大家都很担心，我以前有严重的哮喘，幸好这一年锻炼体能，身体好很多，有惊无险。”因养成固定的运动习惯和作息，近几年郑秀文也鲜少传出哮喘发病的消息。

周杰伦──生日愿望是脊椎不要再痛

周杰伦长期备受僵直性脊椎炎的困扰。（图/IG）

周董周杰伦则有遗传性的宿疾，长期备受僵直性脊椎炎（AS）的困扰。这个病在医学界有个可怕的绰号叫“不死的癌症”，原因是只能通过吃药和适当的锻炼来减轻疼痛、延缓疾病进展及维持正常体态，并没有办法完全根治。

但周董对此相当低调，除了出道早起曾自爆过患有此病，24岁生日时许下“希望脊椎不要再痛”的愿望外，之后便鲜少提及。好友刘畊宏曾在节目上透露他发病频率高，“他常常不能像平常人一样躺下，因而要坐着睡觉。有时候我敲门，他从床到门口要走将近十分钟，不是因为他的家有多大，而是因为他走得非常慢。当他疾病发作的时候，疼痛让他没办法正常表演，甚至需要止痛药来撑完全场。”

刘畊宏（左）曾在节目上提及周杰伦的病情。（图/互联网）

周董2016年举办巡回演唱会时，中国演员叫兽易小星曾和周杰伦相处了一天，看着他走路自是非常僵硬，问他脊椎炎还没治好吗，周董回答：“治不好的，老人家了”，对方又问：“那演唱会时怎么办？总是要蹦蹦跳跳的。”周董自嘲一笑：“吃药，镇痛，不然粉丝们来看什么。”消息一传出粉丝们纷纷表示非常心疼。

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