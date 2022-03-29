Will Smith打巴掌事件全球热议 中英文网民观点有这点不同？

奥斯卡新科影帝Will Smith在得奖前对于在舞台上开妻子玩笑的Chris Rock甩巴掌，引起轩然大波。同样是典礼嘉宾的Puff Daddy事后说他们之间已经和好，然而专门报道明星与名流八卦的TMZ网站，引述Puff Daddy身边人，称他改口说，他从来没说过Rock和Smith已经和好；他是分别和他们讲话，然后再强调两个人都是兄弟，彼此间只有爱，只是要打开这个结，没有那么容易，事情尚未解决。

美媒称，Rock的友人透露，他在颁奖当晚本来就没想留下来待到典礼结束，在被掌掴后，他既激动又困惑，回到休息室换好衣服就离开，接着与Smith各到各的奥斯卡会后派对，他除了设法解闷，对于Smith的举动仍未释怀。

美媒：让非裔荣耀蒙上阴影

Will Smith打人事件后，受到美媒谴责。洛杉矶时报痛批，他一掌让奥斯卡添上污点，不管对黑人运动或黑人在演艺圈的努力都是一大挫败。资深记者Greg Braxton在评论中称本届奥斯卡有许多非裔演艺人员担纲要角，获得荣耀，却因为Smith的行为而蒙上不光彩的阴影。

评论文章认为，本届颁奖典礼上，黑人影星光彩四射，例如Will Packer担任典礼总监，天后Beyonce开场演出洋溢气势，3名女性主持人当中黑人占了2名，还有6项入围的大片《王者世家》（King Richard）等，都让黑人的才华被充分看见。

评论比喻，Smith的行为如同给保守派势力献上大礼，让那些反对“黑命关天”（Black Lives Matter）的阵营见猎心喜。又形容，可以想像保守份子在家穿着睡袍，看到Smith打人这一幕的时候，大概会说“看吧，白人才不会这样打我们的黑人同胞，这就是黑人对黑人的犯罪，他们就是这样互相打来打去。”

评论认为，Smith身为好莱坞巨星，又是最佳男主角的热门得主，大有机会可以在上台领奖时用言语谴责Rock的笑话，然而他却选用暴力；他致词时没有向Rock道歉，典礼后在庆功宴上还能开心跳舞。文章讽刺：“今天如果是白人上台打了黑人，他早就当场被要求退回奖座。”无论对Smith长年经营的英雄形象，或对奥斯卡主办单位美国影艺学院都是双输。

美媒上有一则评论写道：“一个没有品味的玩笑，并没有赋予（你）权利对另一个人动手。 形容这种行为“很Man”是 #ToxicMasculinity（有毒的男子气概）。”

台媒：中文网有较多赞赏声音

​据台媒反映，比较起来，中文网络世界（指台湾地区）有较多声音赞叹Smith“为护妻出手”的举动是“真男人”。台湾各界名人也都对事件作出评论。

吴淡如发文指出“打人当然不对”，不过也点出“好莱坞的卖座电影演的都是男人如何保护家人，观众都大声叫好。现实社会中随口伤害别人常常被叫做幽默，不断容忍才能够叫做情商高？”她认为，事实上，不只是明星，每个人“深受其害”，许多人分不清楚界线大肆批评别人家里的事，社媒中的匿名者常常像得了狂犬病一样进入别人的家里咬人，觉得Smith的出手“并非因为一日之寒”。

女演员朱蕾安发文建议，Will Smith如果当下足够冷静，可以选择走上台直接和主持人说：“我太太的确适合演女战士，但不是因为她的发型，而是因为她是一个充满勇气和自信的伟大女性！”认为这样不但展现他护妻的态度，也展现了他的智慧与高度。

台湾前外交官刘仕杰分析Smith的道歉文，觉得他写得很真诚，“我不赞成暴力行为，但我可以理解Will的愤怒，因为那刺痛到他的家人的伤口。这篇道歉稿，我想能有效让这件事暂时划下句点。”