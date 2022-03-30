陈伟联听《双天至尊》 幻想当赌神

本地视障歌手陈伟联将于5月14日（星期六）在滨海艺术中心音乐室（Recital Studio）举行演唱会，他接受《联合早报》访问时说：“这很可能是我最后一次办演唱会，因为我现在有了全职正业，也结婚了，人生有新规划。不是把话说绝，我还是会唱歌，只是开演唱会要花更多时间，即使有下一次，可能是很多年以后，可能性很小。”

聚焦本地剧主题曲

陈伟联上一次开唱是2018年1月的“光盲”演唱会，这次取名“我们的主题曲”，他将在90分钟的演出带来多首动听的本地电视剧主题曲。从上世纪80年代到现在，歌曲横跨40年，有《情感联络站》《情谊藏心底》《早安老師》《城里的月光》《沉默的羔羊》《我吃得起苦》《我们》等。他也会带来参加《绝对Superstar》比赛时的曲目，陪歌迷重拾比赛的回忆。

陈伟联参与歌单的安排，他提出要唱《早安老師》，“因为我现在是老师，很自然就想起这首歌。”他在特别教育学校励航学校（Lighthouse School）当辅导课导师，教导视障学生音乐、电脑、华文对话和盲文点字（braille）。

另一首他一定要唱的是《双天至尊》主题曲《沉默的羔羊》。他分享道：“《双天至尊》是我小时候最喜欢的电视剧，剧中言琨（陈澍承饰）是盲人，是我的偶像，我当时幻想自己也能成为赌神，哈哈哈！”

儿时追“听”连续剧

陈伟联自认是“电视儿童”，每晚都追“听”连续剧，他说：“电视剧陪着我成长。以前本地还有古装剧，像《济公》《东游记》《最后一个大侠》，我都很喜欢。相比时装剧，我更喜欢武侠剧，因为有更多的幻想空间。”

陈伟联分享自己“听”电视剧的经验，他说以前的剧都是配音的，他不喜欢，常常同一个人为几个角色配音，他会把角色混淆。后来演员亲“声”上阵，他才知道那些演员的声音是怎样的，也更享受“听”电视剧。

他提起电视剧《锦绣前程》有很多赛车场面，他很喜欢听到电单车驰骋的声音，觉得很过瘾。该剧播出时，他才小学四年级，不太了解剧情，多年后他重温该剧，也对关德辉演唱的主题曲《美梦成真》有更深的体会，他说：“歌词写道‘有谁不曾在生活中受了伤，有谁不曾在情感中迷失方向’，我觉得很励志，所以很喜欢这首歌。”

小时候很多剧情看不太懂，但有些歌曲却印象深刻，像《早安老师》的同名主题曲，还有《咖啡乌》的《情感联络站》，朗朗上口，他都会跟着哼唱。

新婚生活“幸福肥”

陈伟联今年年初结婚，谈到新婚生活，他笑说：“最大的不同就是胖了！也不知道为什么，可能因为一直在吃老婆吃不完的食物，不要浪费嘛！”记者说他这是“幸福肥”。

两人的四房式预购组屋要明年下半年才完成，现在有时候住太太家，有时候住他家，因为仍和父母同住，所以没有感觉到生活有太大的转变，陈伟联说：“搬进新家后，才会感觉到不同吧！”

这次演唱会，太太会不会当特别嘉宾？他说：“不会，她不喜欢出风头。”

陈伟联“我们的主题曲”演唱会门票售价68元和78元，今天（30日）中午12时开始发售，可在SISTIC网站或任何SISTIC购票处购票。