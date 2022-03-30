李善均演“造王者” 不认同角色不择手段

韩国两大影帝薛耿求（也译薛景求）和李善均主演的电影《造王者》（Kingmaker），以韩国已故前总统金大中和他的神秘策谋师严昌录为蓝本，描述想成为总统的政治家金云范（薛耿求饰）与掌控选局的策谋师徐昌大（李善均饰），两人从战友到渐行渐远的过程。

该片以政治为背景，但李善均接受《联合早报》访问时说：“希望大家看这部戏时把焦点放在两位主角的关系，不要觉得是在看政治事件，而是理解参与选举的人们产生的紧张故事。许多人对政治影片的印象是‘古板’，《造王者》会给你独特的现代感。”

角色不出名，演出压力少

韩国历史对严昌录的记录不多，李善均诠释这个角色时遇到不小的挑战。他说：“接到剧本之前，我根本不知道有这号人物。我想多了解他，但资料很少，我尽量找一些相关影片和纪录片，找到的也不多，只能跟导演卞成贤讨论如何最好地诠释这个角色。但也因为角色并不为众人所知，所以我演出时的压力相对比较少。”

李善均还遇到其他的挑战，他说：“从20几岁演到60几岁，我担心造型不够自然。徐昌大是性格强硬的人，我对自己的表现不是100%满意，觉得有一些地方可以演得更好。”

徐昌大认为只要目的正当，可以不择手段，与坚持做人做事底线的金云范产生不少摩擦。李善均说：“我的个性跟徐昌大相反，如果觉得方法不妥当，我不会去做。徐昌大的处事方式让我不舒服，对我来说，目的和手法都重要，我比较认同金云范。”

《造王者》是2017年上映的电影《不汗党：坏家伙们的世界》的卞成贤导演和制作团队再次合作，薛耿求当年也凭《不汗党》夺下大钟奖影帝。李善均说：“我是《不汗党》的粉丝，一直想跟团队及薛耿求合作。原本担心自己作为这个团队的新血能否好好表现，庆幸很快融入这个大家庭。”

李善均透露：“当我还是新人，被问谁是我演戏的榜样时，答案是‘没有’。可是当我问自己要成为怎样的演员时，想到的是薛耿求，他是我非常尊敬的演员。这次与他合作，我更确定要成为像他一样的演员和前辈。能与他同台飙戏，是我的荣幸。”

放开《寄生上流》向前走

电影《寄生上流》扬名国际，主角之一李善均也因此知名度大增。谈及《寄生上流》是否改变他的生活和事业，李善均说：“能够参与这部电影，我感到非常荣幸和幸运，但不应该紧抓住它的成功不放，必须向前走，而且不要给自己压力。”

李善均认为《寄生上流》的成功，推动之后串流平台多部韩国作品在海外也大受欢迎，像《鱿鱼游戏》。他说：“《寄生上流》是韩国影视100周年的里程碑，韩国作品能在世界各地引起关注，我真的很开心。”

除了演戏，李善均偶尔也参与综艺节目，2019年与金南佶、李相烨、金民植和高圭弼一起演出《西伯利亚先遣队》，在12天西伯利亚铁路探索之旅中，让人发现李善均原来很调皮。问及是否有意再参与综艺节目，李善均说：“能和后辈一起旅行并留下美丽的回忆，真的很棒。我目前没有综艺方面的计划，但会考虑。”

《造王者》可在星和视界的自选影院和新电信的随选电影购买观看。