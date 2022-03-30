Will Smith打巴掌后 Chris Rock脱口秀卖翻了

（综合讯）Chris Rock在奥斯卡颁奖礼上被Will Smith打巴掌后，脱口秀巡回演出销量飙升，目前已被炒作到黄牛价341美元（约462新元），而且近期诸多场次门票均已售罄。

根据报道，原本Chris Rock的脱口秀最低票价是46美元（约62新元），但目前已被炒作到黄牛价341美元。Chris Rock已安排38个巡演日期，将在拉斯维加斯、丹佛、奥克兰、西雅图、纽约、芝加哥和多伦多等城市演出。

另外，奥斯卡金像奖主办单位美国影艺学院，美国时间周三将针对新科影帝Will Smith在颁奖典礼上对Chris Rock呼巴掌，召开正式董事会，决定对他的惩处。业界猜测惩处有三种可能：第一是收回他的小金人奖座，第二是他未来一年内的作品将不得被提名，第三则是他可能被取消影艺学院成员的资格。

Will Smith为了妻子Jada Pinkett Smith的光头造型被Chris Rock嘲弄，上台打了对方一巴掌。事后Will Smith在领取最佳男主角奖时向影艺学院与在场入围者道歉，隔天又正式对Chris Rock道歉。两天后，Jada Pinkett Smith在社群媒体上打破沉默，写道：“这是疗伤的季节，而我为此在这里”，被解读为回应巴掌风波。