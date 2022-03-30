暌违三年悄复出 阿杜将“现身”《红星》

暌违三年的阿杜（杜成义）悄悄签约本地8028电影公司，首个工作就是复出拍广告，其广告身影将于4月下旬在《红星大奖》亮相！

10几年来备受抑郁症纠缠的阿杜，昨天（3月29日）第一天复出拍广告，接受《新明日报》电访时坦承，先前因为病情鲜少外出，8028电影公司的老板是阿杜的好友，眼见阿杜因状态不佳搁下事业，心生惋惜，认为以阿杜的实力不出来唱歌太可惜，“这好友帮我很多，拉我去健身减重、增强体魄，也带给我很多正能量……”

阿杜很积极操练，健身教练就是翁清海，体重一度达88公斤的他急速减重12公斤，如今是76公斤，但阿杜笑说“仍可以再减”。

阿杜最近与8028电影公司老板陈德祺签约，成为旗下艺人，陈德祺很关照阿杜，立即委托Artistes Marketing Asia Pte Ltd艺人演艺广告公司老板郑国辉（Alan Tay）处理阿杜的广告与商业活动，第一个接到的工作就是卡拉OK系统广告！

若接拍电影 不要对白多

阿杜在广告拍摄现场接受访问，看上去神清气爽，率直的他表示因个性内向，抗压性低，导致抑郁症，只要经常保持运动，睡眠充足，不自给太大的压力，病情就会日趋好转，记者打趣问阿杜，签约电影公司，是否意味他接下来也有接拍电影的可能性？

阿杜沉吟着：“应该可以拍电影，不过对白最好不要太多，很多了解我的人都知道我不太说话（那你应该可接受酷酷的角色吧，比如演刑警？）可以考虑（动作戏？）这个没问题。”

由于疫情，阿杜停了三年工，与家人接触的时间多了很多，不少艺人因疫情停滞时做起直播，他说：“我也有想过（直播），但个性关系，知道自己不适合，我怕生，也不会说应酬话，人一多我就想走……”

业界曾有这样的说法，阿杜歌唱实力雄厚，却碍于个性，成为他展翅高飞的绊脚石，问起阿杜，他直言“我觉得这样的说法没错，我有时候真的没给自己机会。”他表示自己曾经推掉很多节目。

签约新公司是个好的开始，阿杜说：“老板支持新加坡艺人走出国外，我是新加坡人，彼此的理念与看法一致，所以我很开心。”

有望年底办音乐会？

含蓄的阿杜表示正尝试音乐创作，情歌少不了，但希望也能唱一些轻快的歌曲（会否也挑战跳舞？）阿杜跳舞？这是很难的事！”反应令人忍俊不住。

问起演唱会，阿杜放话有在考虑办音乐会，预计在年底。

若顺利成事，肯定令阿杜粉喜出望外！

暂不曝光6岁儿

阿杜已婚七年，育有一名6岁儿子，近年艺人大都不介意让小孩登上荧幕，阿杜闻言却表示“希望尽量保护孩子，至于太太（上节目）也必须问过她的意见。”

对不爱说话的阿杜而言，开启美满婚姻的密码就是“互相尊重”，不过，提到儿子，他笑说：“我真是蛮宠爱他的！”