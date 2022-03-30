会否冻卵？ 本地女星怎么看

政府前日颁布女性发展白皮书，其中一个政策是允许21-35岁女性，无论已婚或未婚，都可选择冷冻卵子，供婚后进行辅助生育之用。身为这个年龄层的现代女性，本地年轻女艺人对这项政策有什么看法？

陈欣淇：须做好心理与思想准备

陈欣淇在得知这个消息时是非常兴奋的，“身边很多人都很期待听到这个消息。疫情打乱很多人的人生计划，不少人也因此延后成家的时间。政府根据人民的需要做出适合的方案，让女性有更多选择的权利。”陈欣淇认为冻卵手术的术前辅导是必经的过程，除了了解手术的侵入性和局限，也确保身体状态适合接受这项手术，“钱要花得值得，我们要在做好心理和思想准备才做这项决定，既然被给予选择的权利，就不能随意滥用。”

政策的推出对本地女性来说无非是迈出相当大的一步，但陈欣淇认为这个课题还有更深层的内容需要被探讨。“本地目前只允许合法夫妻使用冷冻的卵子生育，这对于经济和思想都做好准备的未婚女性来说还是有一定的局限性。与很多国家相比，本地女性已拥有很多选择的权利，但我希望这不是最后一步，未来如果有机会，也会在个人平台与粉丝探讨相关的课题。”

郑颖：给女性希望与安全感

郑颖认为，有选择冻卵的权利对于现代女性是一种希望和安全感。“其实很多年前就开始和身边的女性朋友讨论这件事。一直以来我国只允许冷冻精子，只有在国外才能冻卵，对一些本地女性来说是有一点不公平。”

她补充，现代女性有较多想法和目标，也希望能够趁年轻追逐梦想，拼搏事业，因此错过在适当的时间寻找合适的伴侣，“或是觉得经济和精神上还没做好组织家庭的准备，到了想安顿下来的时候，年纪可能也不小了。”

对于本地社会是否已能够接受这项政策，郑颖表示新加坡人思想比过去开放，能够接触不少资讯，也有很多选择的权利，“我觉得我们已习惯在一个男女平等的社会成长，也能互相理解和尊重。我相信新加坡人能接受。”至于本身会否选择冻卵，郑颖说道，“我今年26岁，还在闯事业，也觉得自己需要多一点时间才能结婚生子，现在的年龄又有资格选择冻卵，可以开始考虑！”

李佩芬：“存”起来的B计划

李佩芬觉得在经济能力和身体条件都允许的情况下，在身体最佳的时期冻卵，是一种未雨绸缪的做法。“即使在冻卵以后，还是可以先尝试自然受孕，若一直无法怀上孩子，至少还有B计划，这一份在之前就‘存’起来的希望。”她认为30岁以上的女性会更倾向于选择冻卵，“我有一位33岁的朋友就非常期待这个政策。这个年龄层的女性会更有经济能力，也足够成熟去做这个决定。”她也笑着表示自己目前还年轻，未准备好生养和教育孩子，暂时不会考虑冻卵。