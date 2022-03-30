曹格点名蓝心湄“不要带我老婆认识男人” 吴速玲：以前总委屈自己

（台北讯）金曲歌王曹格3月初和朋友在餐厅聚餐时，疑似因酒醉和隔壁包厢客人起争执，暴怒影片被公开，引起外界一阵哗然。或许因为舆论压力太大，导致曹格近来心情不佳，昨（29日）凌晨在面簿连续发了好几篇文章，点名综艺大姐大蓝心湄“可以不要带我老婆出去人是（认识）男人吗”？而曹格的老婆吴速玲也在面簿抒发心情。

对于曹格失控行为，吴速玲向来态度低调，但或许这次被曹格公开点名，还牵扯到对她有提携之情的蓝心湄，她今天在面簿发文：“人生中很多事情，遇到了才知道，真的没有所谓的～早知道，以前我总会委屈自己去接受……现在看清楚了还是要去面对，面对了～我又要怎么修复我伤，只能告诉自己会好的……面对伤痛是个课题，尤其内心的恐惧，恐惧感会让我觉得无助害怕，它存在我内心深处，它就我现在面临的课题，我在想老天爷应该正摸着胡子说，这就是给坚强人的考验，人生没有过不去的事，最终只是个过程……如果你跟我一样正面临着人生中的考验～一起加油，期待开心自在的自己快回来。”

她与曹格从2016年就开始传出婚变，隔年夫妇俩被拍到回到不同住处，加上有爆料指称两人已离婚，曹格还亲上面簿澄清“我和老婆没离婚，我和老婆很好”。吴速玲当时接受《苹果新闻网》电访，建议媒体可以去户政事务所查，“离婚这档事‘目前’没有”，但坦承婚姻亮过黄灯，偶尔红灯又回归绿灯。

吴速玲2018年出席记者会时，再被问及婚变话题，坦承：“走进婚姻后的这10年心路历程，有好几次，我的心累到想紧急剎车，甚至想中途下车，曾经，我会劝未婚的朋友，千万不要结婚，婚姻好可怕。”间接承认的确数次动过离婚念头。