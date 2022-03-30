娱乐吃瓜：当Chris Rock封不住的快嘴 遇上Will Smith笑脸下的伤魂

Chris Rock在奥斯卡舞台上硬开台下Jada Pinkett Smit的玩笑，称很期待看理平头的她主演的《英勇女军》（G.I. Jane）（片中女主角Demi Moore是光头）续集。眼见Jada已经翻白眼，还要继续坚持笑话，让身为Jada丈夫的Will Smith，从坐着装笑到起身上台，当全球观众眼前甩了他一巴掌。

原来Jada理平头是因为自体免疫疾病带来的脱发现象，让她不想再为发型伤脑筋，背后有苦衷，Rock等于在伤口上洒盐。

Rock当众开这个玩笑，让各方纳闷，怀疑是话稿的错。不过据转播典礼的ABC电视网高层透露，这完全是Rock即兴演出。有媒体引述他友人的说法，称他不是刻薄的人，他并不知道Jada生病脱发。只是，媒体报道中和Smith夫妻属于好友的他，如果连Jada在四年前曾公开透露自己的病情都不知晓，看来那份交情也是“好极有限”。

Jada Pinkett Smith的平头（左图），被拿来跟Demi Moore片中的光头相提并论。（法新社）

Chris Rock一嘴得罪多少明星？

无论如何，挨了一巴掌后，Rock过去“出言不逊”的黑历史也被翻出。

有媒体认为他们有宿怨。2016年主持奥斯卡时，Rock也曾开夫妻俩的玩笑。当年Jada因为没有有色人种入围奥斯卡而抵制它，Rock当众说：“Jada生气了，她说不要来奥斯卡。Jada杯葛奥斯卡就像是我杯葛Rihanna的小内裤一样，我根本没受到邀请！”又说Jada生气Smith没有入围：“Smith这么好没有入围是不公平的，就像他收2000万美元拍《惊险任务》（Wild Wild West）也是不公平的。”《惊险任务》正是Smith最大的票房失利和耻辱。

两个玩笑听起来对于一般交情都颇有“杀伤力”。

也是在2016年的奥斯卡颁奖礼，三名亚裔小孩扮成会计师上台，Rock介绍时称“他们是敬业、辛勤工作的代表。”并说大家的手机也是这些孩子做的，意在重申全球对亚裔人士的刻板印象，却被指轻佻对待严肃的亚洲童工问题。

当时，台湾导演李安和其他来自亚洲的美国影艺学院成员都听不下去，愤怒地送上连署信，表示抗议奥斯卡拿外界对亚洲人的刻板印象当作笑柄，并说原本以为“#OscarsSoWhite（奥斯卡好白）”的批评可以给学院机会展现包容和多元性，没想到结果让人震惊、失望。

其实早在2005年首次担任奥斯卡主持人时，Rock已经一次激怒多人。他呼吁电影人要等待良才出现，而不是赶着拍烂片，然后举例捧了Clint Eastwood、Tom Cruise、Russell Crowe一把，却同时踩了Tobey Maguire、Jude Law、Colin Farrell每人一脚。当然，Rock也不忘自嘲，拿自己不如Denzel Washington来开玩笑。

可是这种幽默在得罪当事人之前，先惹恼第三者了。在场的影帝Sean Penn上台时直接表明：“原谅我缺乏幽默感，但Jude Law是我们最有才华的演员之一。”

不知道Rock有没有记恨在心，但显然“君子报仇，17年不晚”，两周前，他就在一场电影颁奖礼上，又轻轻调侃回敬了一下Penn。56岁的Rock曾四度荣获艾美奖，主要在撰稿方面，可见他文才了得。只能说，他成也一张嘴，败也一张嘴吧。

许多评论认为，在亿万观众面前嘲笑别人是不对的，所以许多网民认为Rock是咎由自取。但同时，很多人也觉得无论理由是什么，打人就是不对，所以Will Smith是责无旁贷。

Will Smith一书揭露无数暗黑心事

比起电影代表作有卖座动画系列《马达加斯加》（Madagascar）的Rock，小他2岁的Smith成就更大。他1985年在音乐圈出道，1995年出演《绝地战警》（Bad Boys）名声大噪，隔年主演了《星际终结者》（Independence Day），首创票房纪录。接下来，他凭《拳王阿里》（Ali）、《我要的幸福》（The Pursuit Of Happyness）先后入围奥斯卡最佳男主角。

多年来，Smith在电影中展现的是英勇正气的一面，在媒体访问中都予人开朗亲切的形象；私下的他幽默风趣，很有观众缘，从他的电影票房纪录可见一斑。去年，华纳媒体因为把电影《王者世家》（King Richard）安排流媒体同步播映造成影院票房分红流失，所以给了身为主角的Smith5400万新元作为补贴。但他没有将这笔钱据为己有，而是很大方地把钱跟一些剧组成员分享，让人觉得他很仗义。

自从去年底他发布同名个人回忆录，揭露许多令人震惊的内容以来，其实外界对他的印象有了巨大改观。

他揭露有个具暴力倾向的父亲，曾在他面前打到母亲呕血。他深深自责当年胆小藏匿没有出手救母，40年来更深念着报仇雪恨，更在父亲患癌时泛起一丝杀机。他还说父亲酗酒却很会“演戏”，每次出席他的首映礼都会很清醒。对父亲的仇恨经久化成一根刺，但Smith总以欢乐的表面掩藏内心的阴暗。

Smith也透露与太太奉行“开放式关系”，即婚后依然可以有自己的性伴侣，颠覆正常的婚姻价值观。他的性开放观念或许源自16岁那年，因女友劈腿抛弃他开始。当年他心情极度低落，于是放纵自己，在此后的数个月内，跟不少女生发生性行为，并祈求眼前的陌生女子，会因为这场性关系而爱上自己，以解除他的痛苦。

他最终花了很长时间才回复正常生活。1992年他与Sheree Zampino结婚，育有一子，但3年后便离婚了。1997年，他跟Jada Pinkett Smith结婚至今，25年来二人育有一对子女。过去的感情挫折，令他选择了“开放式夫妻关系”，说婚姻不该是一座监狱，这样可以保持婚姻的新鲜感。当然，这番“惊世”言论时常引来媒体追问，导致有网民联署要求，禁止这对夫妻再公开谈性事。