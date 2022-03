3月24日至27日票房排名

①蝙蝠侠(The Batman)

②剧场版咒术回战0

(Jujutsu Kaisen 0)

③坏蛋联盟(The Bad Guys)

④劫命救护(Ambulance)

⑤神秘海域(Unchartered)

⑥天马行空(Everything

Everywhere All at Once)

⑦梦魇(The Ancestral)

⑧逍遥上路(Dog)

⑨尼罗河谋杀案

(Death On The Nile)

⑩80天环游世界(Around

the World in 80 Days)