震惊！67岁巨星Bruce Willis因患失语症宣布息影

遭批演技烂而获颁“金酸莓奖”（Golden Raspberry Awards）并没有击退67岁的好莱坞巨星Bruce Willis（布鲁斯威利），不过他因患上“失语症”却被逼退出影坛！

布鲁斯威利去年有八部烂片，包括在本地公映的《终极狩猎团》（Apex）与《终极异噬界》（Cosmic Sin），在奥斯卡之前举行的第42届金酸莓奖干脆为他设立“年度最烂演出”特别奖，大烂片《终极异噬界》也成为老布近年的“最烂表演”。

不过现在却传出他将息影，根据外媒报道，他的家人在声明中说：“给所有布鲁斯的美好支持者，身为家人我们想分享，我们挚爱的布鲁斯正经历健康问题，最近被诊断出罹患失语症，这将会影响他的认知能力。有鉴于此并经过审慎考量，布鲁斯决定退出对他意义重大的事业。这是一个对我们家人充满挑战的时刻，我们非常感谢你们持续的爱、热情与支持。”

他的家人在声明中也说，他们会以一个坚强的家庭度过这一切，“也想带进他的粉丝，因为我们知道他对你们的意义，以及你们对他的意义。正如布鲁斯常说的尽情狂欢，我们打算一起这么做。”

声明上署名的是他的妻子Emma Heming、前妻Demi Moore与他的子女们。

什么是失语症？国大医院复健中心首席语言治疗师郭忆葶曾指出，失语症是常见的沟通障碍之一。中风患者往往因脑部受损，导致语言沟通出现问题。要注意的是，失语症患者对于自己的思维及感受非常清楚，问题出现在于接收与传达信息。患者在听、说、读、写四个层次上会出现不同程度的障碍。她举例，有些患者会出现有口难言的现象；另一些则可能会有阅读与书写的困难。国大医院语言治疗师翁婉馨曾在接受《联合早报》访问时说过，失语症是由脑部受损引起的语言沟通障碍，常见导因包括中风、脑外伤、脑出血和肿瘤等。

老布是银幕上叱吒多年的动作一哥，代表作有《黑色追缉令》（Pulp Fiction）、《虎胆威龙》（Die Hard）系列、《第五元素》（The Fifth Element）和《第六感》The Sixth Sense等电影。

老布出生于西德，父亲是驻德美军，母亲是德国人，后来全家随退伍的父亲搬到美国定居。他小时因有口吃问题加入戏剧社，发现表演能帮他克服口吃。他进入演艺圈前曾担任私家侦探，后来这段经历也帮助他扮演类似角色。从影40多年的他，影视作品超过140部，并累积52亿美元（约70亿新元）的全球票房，硬汉形象非常鲜明。

1987年，老布与知名女星Demi Moore结婚，婚后育有3女，两人千禧年离婚，但分手后还是好朋友，并为子女常互动。他于2009年娶小自己24岁的女模Emma，育有2女，婚姻幸福美满。他本月19日才刚与家人欢度生日。