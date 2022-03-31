26万玄孙婚礼下午3点登场 宾客名单曝“喜帖闹双包”

玄彬（Hyun Bin）和孙艺真（Son Ye-jin）将于今天（31日）结成夫妇，之前流传将在上午举行，现据韩媒报道，已确定与新加坡时间下午3点，在首尔六星级酒店华克山庄的Aston House举行。据知，在那里办一场婚礼，最新费用是26万新元。

韩媒JTBC也公开了二人婚礼的喜帖，两人的喜帖以白色为主，并用金色写上“次子玄彬”和“次女孙艺珍”，设计简洁。不过有人质疑喜帖上31日的英文写法，把“31st”写成“31th”，还把婚礼场地地址搞错，指称是冒牌货。另外，《YTN Star》也称曝光喜帖封面照，是由一名穿着白色礼服的新娘设计而成，感觉优雅高贵，右侧有烫金的“binjin”字样，取自玄彬和孙艺真的英文名字。，日期31日应该是31st，而非31th，直指照片是造假。孙艺真的经纪公司回应说：“艺人私事，无法确认，敬请见谅。”

一般韩星的喜帖上使用新人的本名，可是玄彬和孙艺真的喜帖上不见“金泰坪”和“孙彦真”本名，依旧是他们的艺名，外界猜测，可能是因为对宾客而言，他们的艺名比本名更让人熟悉。

据韩媒报道，玄彬和孙艺真在演艺圈人缘好，宾客名单众星云集。男方宾客为安圣基、朱镇模、朴重勋、池珍熙、金宣儿、河智苑、李沇熹、允儿等；女方宾客则有丁海寅、宋玧妸、李珉廷、严志媛、吴允儿和孔晓振等。

另外，玄彬好友张东健也将在婚礼上致词，她的明星老婆高素荣同样也会受邀出席。还有先前已率先在IG上偷偷曝光两人喜帖的前足球国手李同国也会参加。身为两人红娘的《爱的迫降》编剧朴智恩也是受邀嘉宾之一，李贞贤则怀孕在身可能无法参加好友婚礼。

碍于疫情及私隐关系，据悉两人婚礼将采取最高级保安措施，一张喜帖只能一人出席，不能一张喜帖带全家大小参加，所以宾客必须通过喜帖核对名单。