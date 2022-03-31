硬撞“玄孙婚” 陈乔恩嫁小9岁马来西亚富二代

（台北讯）今天是好日子！除了韩星玄彬和孙艺真在韩国办“世纪婚礼”，42岁陈乔恩和小9岁的富二代曾伟昌因拍摄中国大陆恋爱真人秀《女儿们的恋爱》擦出“台马”爱火，两人今早到台北大安区户政事务所登记结婚。陈乔恩的台湾经纪人杨淑娟证实：“是的，他们今天早上登记结婚了，二人感情稳定，大家都很祝福。”并否认陈乔恩怀孕。

杨淑娟说，她也是看到新闻才知道这件事，所以有跟陈乔恩求证，确认是真的登记结婚。和陈乔恩同属“七朵花”前成员的赵小侨，事前就知道这件事，同样也给予祝福。

当初发掘陈的经纪人孙德荣说：“开心，再怎样也是我带出来的孩子，情有所归很棒，结婚就是同林鸟，如果喜欢小孩就快生，但是要当人家媳妇了，脾气要收敛一点。”就算陈乔恩这两年都待在台湾，师徒俩始终不再联络，算是不欢而散。对此，孙德荣不以为意：“她本来就我行我素。”

陈乔恩和曾伟昌交往约2年半，小俩口感情稳定，曾传谈婚论嫁。曾伟昌上个月出席活动被问婚事，只说“秘密”。事隔一个月，小俩口果然秘密登记，日期选在愚人节前一天，也在陈乔恩43岁生日前夕。

陈乔恩（左）和曾伟昌在疫情中已先开始同居生活。（取自艺人IG）

陈乔恩2013年凭“东方不败”反串角色打下对岸江山，此后戏约、代言不断，年收百万新元已是常态。2019年因拍摄《女儿们的恋爱》认识，进而热恋。因为疫情，小俩口从前年9月就留在台湾，惬意过着同居生活，交往过程不时高调放闪，她把男友拉进自己的朋友圈，男友32岁生日时，她邀信等好友一同庆祝开趴；她过42岁生日时，邀赵小侨、赖薇如等昔日“七朵花”队友庆生，曾伟昌更在庆生趴中甜吻女友，粉丝除了留言祝寿，更祝福“早生贵子”催婚偶像。

曾伟昌曾谈到感情保鲜的秘诀，“我有一个兴趣是打坐、冥想，寻找内心的平静，让自己沉淀下来。有时候吵架，我就去打坐，虽然不是每次成功，但是满好用。”他也解释，打坐是跟自己沟通，建议每个人都要学习，找回心中的平静。

遇到吵架情况，他说通常都是自己先道歉：“女人永远是对的。”不过争吵都不会过夜，两人个性互补，一动一静，他欣赏陈乔恩个性真诚，也很支持她的演艺事业，不吝惜称赞她对演戏有天份，可以3秒落泪，还可以控制眼泪流的位置。他幽默玩笑：“这天份不要用在家里就好。”

两人交往2年半来，感情稳定，先前陈乔恩就已在社媒甜称男友“老公”，当时她解释只是叫开心，否认婚讯。