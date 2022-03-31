与前女友陈秀环演“夫妻” 王昱清：不尴尬

专业精神可嘉，拍484集英语长寿剧与前任女友饰演一对夫妻，王昱清笑说：“我们不尴尬！”

王昱清对感情的态度向来大方磊落，他与女星陈秀环多年前因合作《飞越银河》成了“好朋友”，但之后没有再联系，只是偶尔在外碰面会打招呼。

不过，最近因为一部长寿剧“Sunny Side Up”不但碰头，还饰演一对老夫老妻！

拍“Sunny Side Up”，昱清曾有挣扎，一是担心英语能力，其二是要与昔日“好朋友”再结戏缘，不过，昱清口中的“公主”（女友）鼓励他：怕什么，敢敢去！

“公主真的很鼓励我，我没试过拍英语长剧，平时也没讲英语，担心说得不够流利，她借我胆量，‘推’我接戏！”

昱清透露，他在这部英语剧中饰演一名药材店老板，也是一名基层领袖，个性固执、夹带“好练”个性，老爱炫耀，角色带有喜感，颇为出位。

问起难度，昱清坦言，背一大串英语台词，对英语“半桶水”的他来说是个挑战、也训练其记台词的脑力。

“我们见面还是朋友”

昱清口中的“公主”提起昱清的对手秀环，大方赞对方：“她保养得真好，还是那么美！”

与秀环二度结戏缘，昱清直指对方的态度也非常专业，“我们见面还是朋友！”他笑。

问起表现，昱清赞对方“她很不错，做事非常认真、讲究细节，一切要求完美，我们互相鼓励，比如拍了一场戏，说了一些台词，会互相问‘可以吗？’如果觉得可以更好，也很乐意重来。”

至于会聊的话题，昱清笑说：“秀环会提她的先生与女儿，我就跟她提公主，哈哈哈。”

昱清自嘲，对比自己羞于说英语，秀环更勇于表达，“不过，现在拍了50多集，我的英语对白已经渐入状况。”

在剧中饰演他“妹夫”的是葛米星、“妹妹”则是薛素珊，演技派陈天文在剧中饰演“八卦公”，有趣的是，苏梽诚在剧中饰演他的“情敌”，昱清语气莞尔：“苏梽诚只是秀环在剧中的麻将友，却被我误会是‘情敌’，很搞笑！”他表示，这部英语剧参演的8频道艺人不少。

提到剧中的“家人”，昱清说：“‘儿子’谢福源角色懦弱怕事，‘媳妇’陈雯诗是个怕输妈妈，‘女儿’卢玲颖很可爱，大家合作得很开心。”

由王昱清、陈秀环等挂帅参演的英语长剧“Sunny Side Up”已订于下星期一（4月4日）傍晚7时30分通过5频道播出。