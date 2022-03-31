巫奇当年采访好紧张 张国荣拍肩鼓励

明天（4月1日）是一代巨星“哥哥”张国荣逝世19周年，本地歌手巫奇、曾詠恒和黄伟深将组成“乐父大人”组合，在线上办“怀念张国荣音乐会”，演唱“哥哥”的经典金曲。

巫奇受访时说，他自己在演绎歌曲时就深受“哥哥”的影响，他说：“张国荣以他独特的中低音唱红了不少歌曲，听了他的歌曲后，觉得自己也能以这个方式去演唱歌曲。”

不说不知，巫奇和张国荣还有一面之缘，他说，90年代他在香港发展，签约亚洲电视（亚视），曾经为该台主持娱乐新闻节目，“大概在1996年吧，张国荣回香港宣传与巩俐主演的《风月》，我被派去采访他。那时候，坐在他旁边，我开始紧张，访问时说话的速度好快，‘哥哥’还拍了拍我肩膀，告诉我不要紧张，慢慢来。”这段珍贵的访问，巫奇至今仍完好地保存着。

曾詠恒最常演唱张国荣的《风继续吹》。（ 档案照）

曾詠恒一度不敢再唱《风继续吹》

至于曾詠恒，虽然没见过张国荣，但也十分喜欢他的歌曲，过去在酒廊或户外表演时，也经常演唱他的歌曲，当中最常演唱的是《风继续吹》。

而曾詠恒说：“这首歌曲，我曾一度不敢再唱。”

记者追问，原来曾与曾詠恒一起组乐队的其中一名“好兄弟”，患重病离世前曾要他在病榻旁清唱这首歌，所以自此之后，曾詠恒再唱《风继续吹》必触景伤情而潸然泪下。

另一名本地歌手黄伟深。90年代曾加盟滚石唱片，也算和张国荣是同门师兄弟，他受访时表示，自己也十分喜欢张国荣的歌曲，尤其喜欢《我》这首歌曲，“《我》唱出了张国荣的心声，让人看到聚光灯下，他的内心世界。”

“怀念张国荣音乐会”明晚（4月1日）8时，分别在巫奇（@allanmooofficial）、曾咏恒（@jasonchungpage）和黄伟深（@wysompage）的社交媒体直播。

TVB Anywhere+ 免费观看张国荣6经典好戏

为怀念张国荣，香港无线电视（TVB）旗下的Anywhere+平台将播放6部“哥哥”的经典好戏，包括《2001十大劲歌金曲颁奖典礼》《大内群英2》《武林世家》《侬本多情》《甜甜24味》和《追·忆张国荣》，免费让观众观看，同时回忆张国荣的风采。

另，TVB翡翠台（星和娱乐838频道及新电信电视511频道）也将在4月2日晚上8时30分播放张国荣主演的《英雄本色2》。