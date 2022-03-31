娱乐吃瓜：五月天成军25周年 回顾5大关键字

前天（29日）是天团五月天成军的第25周年，5人齐聚在IG上开直播欢庆，吸引大批五迷围观同庆。

从“呱呱坠地”到“稳重成熟”，从卡带、CD到线上串流平台，从地下乐团到“天团”美誉，zaobao.sg整理出5个关键字，与你一起干杯，回顾五月天陪伴我们走过的岁岁与年年。

#成长的歌

1999年，五月天正式出道推出第一张专辑《五月天第一张创作专辑》。（图/互联网）

不知从何时开始，“每个人的青春里都有一首五月天”成为口耳相传的口号。尽管有些矫情，但这句话何尝不是言简意赅概括了他们出道25年，发行过9张专辑，经典歌曲更是数不胜数的歌坛经历？

五月天出道至今发行过的9张专辑。（图/互联网）

20几年前彻夜排队看校园演出的歌迷，如今已为人父母，而五月天的歌却没有“过时”，持续吸引新一代的青年。如何让这个乐团的影响力从90年代末一直延续至今，甚至跨越地域和世代，成为华人世界的共通语言？或许阿信在写《憨人》时，也写下了答案。他曾说过，全班50人，而他却从来没有考过第一名，《憨人》这首歌，就是送给第一名之外的，没那么聪明的49个人。

正因为他们就是我们？无论在人生的哪个阶段、哪个情绪，你都可以找到一首五月天的歌来形容你当下的心情。他们的创作贯穿了海海人生中的各个面向：求学、恋爱、工作、亲情、友情和日常。每隔一段时间听，又会有不一样的感受。梦想、挫折、期待、失意、遗憾、勇气……这些许多普通人的一生，五月天用最朴实精准的白话，仿佛唱尽了人生。

#演唱会

五月天与演唱会密不可分，每张专辑都有相对应主题的巡回演唱会。（图/面簿）

没有现场表演，或许就没有今天的五月天。我们都必须承认现场演出的魅力，哪怕一些歌曲你用耳机听来没什么感觉，但在演唱会上，五月天却有让你和几万人一起在这首歌的旋律里跳跃或流泪的能力。

出道初期，除了校园演唱会，滚石唱片曾为五月天办过“占领西门町”活动。1999年暑假的四个周末，活动从一开始的300人到最后一场吸引了近2000人，替五月天埋下了之后万人演唱会的伏笔。同年8月，他们在台北市立体育场举办首场万人演唱会，这也是发行《第一张创作专辑》的第168场现场演出，遂取名“第168场”。出道1个月即举行大型演唱会的成绩，现在看来也非常惊人。

在那之后，五月天与演唱会更是密不可分，每张专辑都有了相对应主题的巡回演唱会。从台北小巨蛋到北京鸟巢，再到纽约麦迪逊广场花园，他们一直不断刷新自身的纪录。2010年后的演唱会舞台效果，五月天更是不断创新，将音乐与科技做结合，视觉特效上屡屡为歌迷带来惊喜。

五月天与新加坡的缘分更是不浅，早在2001年的暂别乐坛演唱会，新加坡便成为台湾以外唯一的一场海外演唱会。2010年他们成为首组在新加坡国家体育场开唱的华人乐团，2014年则是F1赛车赛事演唱会中的第一组亚洲乐团。

而这组“演唱会之王”，据统计，出道至今已经累积了437场的演唱会。从《五月天追梦3DNA》《五月天诺亚方舟》到《五月天人生无限公司3D》，他们的演唱会加入剧情制作成电影，亮眼的票房成绩，再一次向外界证明了他们不败的人气。

#垃圾话

五月天团员感情好，一群兄弟互相调侃的“垃圾话”反倒成为他们的特色之一。（图/互联网）

除了现场氛围，五月天的另一大魅力竟是他们二十年如一日的“垃圾话”。对资深五迷而言，“垃圾话”才是演唱会的主角。

5个平均年龄已经40几岁的男人只要凑在一起，却还是和年少时期一样，话匣子一开谁也阻止不了。不仅常在演唱会空档与团员们互开吐槽大会，有时甚至连和嘉宾的几句闲聊也会逗笑台下的粉丝。而正是这些夹杂些许尴尬的插科打诨、或是让人想入非非的带色双关语，都演变成与五迷们“交心”的方式。

怎么可以持续唱25年？或许一些资深“老粉”早就是抱着去听老朋友说“垃圾话”的心情赴约也说不定。

#五月之约

五月天与香港歌迷有个“五月之约”。（图/面簿）

自2006年开始，每年的5月，五月天都会在香港红磡体育馆开唱，这是他们与香港五迷之间的“五月之约”。除了2015年一度因申请不到场地而失约，他们每一年都有履行约定，2018年和2019年更是前往香港迪士尼露天场地开唱。

2020年的“五月之约”因冠病疫情被迫取消，不想让五迷失望的五月天后来改在线上开唱，透过网络在线陪伴歌迷度过疫情的艰辛时刻。他们回到台北市立体育场，举办了一场无人的演唱会。短短一小时的预录演唱会却暗藏着满满的惊喜与细节，履行承诺的帅气模样让全球歌迷都直呼感动。就如玛莎所说的：“说再多的话，写再多的字，都比不上陪你们一起唱几首歌。”

#影响

电影《志明与春娇》及《后来的我们》都以五月天的歌曲为名。（图/互联网）

五月天的出现除了深刻影响了华语乐坛，他们的歌曲也成了许多影视作品创作的灵感和养分。

阿信用10分钟写完的《志明与春娇》，后来被彭浩翔导演用余文乐和杨千嬅将其具象化，摇身一变成为都市青年男女的标志。彭导受访时曾坦言，电影灵感就是五月天的同名歌曲：“我很喜欢这首歌，用这个片名，可以算是对以前听这首歌的一种怀念。”

电影《后来的我们》也有异曲同工之妙。导演刘若英在电影上映前被问及片名，透露自己起初不断在苦思，一直到听到五月天的《后来的我们》这首歌后，就马上决定是它了。她认为歌词与电影的感觉契合：“所以我就问阿信，这个名字可不可以给我用，他说好”。就这样，五月天的音乐在另一篇土壤上生根发芽。

因受疫情影响，新加坡场的演唱会已延期3次。（图/面簿）

随着本地放宽大型活动和场所的容量限制，只能期待延了3次的“好好好想见到你”可以如期举行，再次感受五月天现场的魅力。

五月天【好好好想见到你】Mayday Fly to 2022 新加坡演唱会

日期：12月3日（星期六）

时间：7:30pm

地点：新加坡国家体育场

票价：$308, $258, $208, $178, $148, $108（不包括行政费）

*演出当天随票附送演唱会荧光棒，可上网或拨电3158 8588购票。