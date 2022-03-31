孙艺真捧花抛给挚友大咖 玄彬“前女友”也来观礼

（首尔讯）“爱的迫降CP”孙艺真（Son Ye-jin）、玄彬（Hyun Bin）今天（31日）大婚，典礼在韩国时间下午4时（新加坡时间下午3时）正式开始，两人在现场多位嘉宾的见证之下交换戒指，孙艺真更感动到落泪，现场气氛温馨又感人。接到捧花的幸运儿随之公开，正是“戏剧女王”孔晓振（Gong Hyo-jin），且她即将在4月4日迎来42岁生日，无疑是最好的生日礼物。

出席婚礼的宾客还有孔刘、丁海寅、允儿、黄晸珉、张东健等人，就连曾在《秘密花园》演男方女友的河智苑（Ha Ji-won）也是座上宾。在张东健讲完致词后，祝歌歌手Gummy、金范修、Paul Kim轮番上阵。值得一提的是，Gummy的选曲是一对新人的定情之作《爱的迫降》主题曲，美妙歌声感动众人。

孔晓振单身41年，是孙艺真的圈内挚友，两人情同姐妹，交情逾10年，私下经常聚会。她接到捧花当下，获得满场掌声。

孙艺真在圈内拥有一票情同姐妹的好友，包含李珉廷、孔晓振、严志媛、李贞贤、吴允儿。当年李贞贤结婚时，她甚至当“电灯泡”跟着李贞贤夫妻一起去新婚旅行，深厚感情不言而喻。这几位女星今天都一起见证了孙艺真与玄彬的婚礼。

这场“世纪婚礼”备受全球注目，夫妻俩也采取3项严格保安措施：一是控管出入访客，二是一人一张喜帖入场制度，三是受邀艺人的随行经纪人不得入内，夫妻俩另有安排“经纪人休息室”，不让闲杂人等进入。有趣的是，在典礼开始时，入口处也意外形成一股逗趣画风，多辆名车在外乖乖排队，令粉丝看到照片不禁笑出来。