逝世19周年 张国荣曾在节目中含泪分享3憾事

（综合讯）曾经在节目中大吐苦水，一代巨星张国荣含泪分享三件在娱乐圈最遗憾的事。

今天4月1日是一代巨星“哥哥”张国荣的忌日，有网友再次翻找出1989年他作客黄霑、倪匡和蔡澜主持的《今夜不设防》，在节目中他向三位主持人大吐苦水，含泪述说三件在娱乐圈最遗憾的事。

第一件事关于罗文，张国荣说，当时罗文不满意在《劲歌金曲颁奖典礼》中只有一首歌得奖，曾考虑不出席颁奖礼，可是，他即便《风继续吹》很红但没获奖也选择出席颁奖礼，“哥哥”忆述颁奖礼当晚，他突然觉得自己很渺小，坐在台下的他甚至哭了，不是因为委屈，而是觉得罗文能有这样一个机会得奖却不珍惜不知足，自己想得奖却得不到。

第二件事是在沙田的一个演出，当年他的衣着打扮可能比较前卫出众，别人都穿西装打领带的时候，他穿着一件背心牛仔裤就现身，可能因此而未被大众接受，再加上因拍剧而剃光头，结果台下观众竟然嘘声连连，张国荣说，那一刻，他的心里觉得很痛很痛。

第三件事也是和被嘘有关，张国荣说那是1986年的《劲歌金曲颁奖典礼》，那年他只有一首歌《有谁共鸣》获得奖项，谭咏麟因为去了澳洲没有出席，在颁奖的时候，台下竟一大片嘘声，甚至还有辱骂的声音，导致他的粉丝和谭咏麟的粉丝展开骂战。

张国荣说很理解歌迷们为何会出口维护，确实是因为对方先开始惹事的，“其实当时有两个解决办法，要么忍气吞声，来日方长靠自己证明一切，要么就出口痛骂对方之后，不再做这一行。”

但他后来想清楚了，没人可以让他走投无路，除了他自己，他就算真的不再做这一行，也是要光荣地、自己自愿离开，而不是这样避开，可见他的骨气和智慧。