Will Smith打人后险被捕 Chris Rock坚持不追究才没事

（综合讯）新科奥斯卡影帝Will Smith在颁奖典礼上掌掴Chris Rock事件余波荡漾，典礼制作人Will Packer接受“早安美国”节目访问时透露，洛杉矶警方当天本来准备把Will Smith从观众席带走，并以攻击罪名逮捕他，但Chris Rock坚持不追究也不会提告，Will Smith才得以留在观众席，并领取后来颁发的最佳男主角奖。

根据Will Packer透露，警方对Chris Rock说：“我们会逮捕他，现在正准备要把他带走，你可以提出告诉。”Chris Rock本来不想与警方说什么，但Will Packer建议他先听听警方意见再做决定，“他们给了几个选项，但他们还没讲完，Chris就拼命说：‘不，我没事，不用，不用，不用。’坚持不提告，但洛杉矶警方事后还是在声明中表示，如果被牵扯的其中一方事后想到警局备案，警方会协助完成调查报告。”

影艺学院定于本月18日举行听证会，根据学院制定的行为准则与加州法律，已在至少15天提前通知Will Smith，将针对他的惩处进行投票，也让他有机会递交书面回应。

消息来源说，Will Smith正与律师团队写信向影艺学院求情，“他将写一封正式道歉信请求原谅，也会致电典礼的制作单位高层，并将在4月18日当天得知他是否能保住奥斯卡，甚至是演艺事业。

另外，针对影艺学院主席与执行长曾表示，他们曾要求Will Smith离开现场但遭拒绝，但有消息来源说，高层针对是否要求他离开在后台激辩，但一直没做出决定，后来是制作人Will Packer做出让Will Smith留下来的决定。不过Will Packer在访问中否认这一传言。