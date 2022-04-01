娱乐吃瓜：一大家子都有戏 看S家族的真人秀

大S和具俊晔（Koo Joon-yup）认爱，传奇恋爱如同现代童话紧紧吸引着网友，但不仅是恋爱的两人上热搜，网民发现，连她的妈妈、妹妹，甚至前夫、前家婆都纷纷跃上新闻焦点，到处是“S家族”的身影，忍不住调侃说：“这是一场多么精彩的家族真人秀！”

台湾这边大S等待具俊晔隔离出关团聚，中国大陆那边汪小菲陪张兰上直播组带货母子档，虽然曲终缘散，然而一边洞房花烛夜，一边直播讨生活，也是满满的戏剧性。

大S和汪小菲育有8岁女儿汪希玥、6岁儿子汪希箖，现两个孩子都在台湾由大S照顾，抚养权归大S，汪小菲目前只有探视权。

大S：最低调诗意

大S晒酒瓶照向新婚夫示爱。（取自艺人IG）

3月头突然宣布闪嫁前男友具俊晔后，大S其实不常主动发消息。即使有时答复媒体询问，也言简意赅。当身边众配角如“群魔乱舞”，她其实多数时候不动如山，跟她为复合前男友的“行动”对比，显得格外冷静。

她罕见的一次社媒发文，不是人影，而是一对情侣酒瓶相片，酒瓶的设计充满心思，一男一女隔着电话传情，蓝色包装的酒瓶上，一个戴墨镜的男子讲着电话，手上拿着枪，把爱心发射到红色包装的酒瓶上，一个也讲着电话的女子心口的箭靶。仔细看，二人的电话筒上写有“K”及“S”的英文字母，巧妙的代表了具俊晔（韩姓Koo）和大S自己。就连当中示爱，她也选择如此低调内敛，却又满含诗情画意的方式。

汪小菲：最反复无常

汪小菲日前突然在社媒怒怼小S。（微博截图）

大S官宣与汪小菲离婚后迅速传出二婚消息，汪小菲沉寂了几天才出声“祝福徐熙媛幸福”。与此同时，他被媒体指称离婚前牵手网红女主播张颖颖，甚至一度酒醉与女主播连线直播。尽管他否认婚内出轨，但外界仍一再追问两人的关系。然后，他又把名字改为汪少菲，自我简介改成“小玥儿他爸”，并将抖音账号中有关大S的动态全删除，外界解读他是为了彻底与过去“断舍离”。

不料，隔没多久，他又再次将微博名称改回“汪小菲”，并将去年提到改名的发文删除，更被发现他已取关注大S的账号。网民看不明白他的动作背后的含义，酸说：“离婚后他戏真的多了。”

日前，针对小S在《小姐不熙娣》里谈到大S离婚后与具俊晔重逢的契机，汪小菲突然在微博转发该视频，并怼她“嘚瑟”“没完没了”“是不是药又吃多了？”让人感觉他做那么多事，仍旧在意前妻那么快改嫁，引来不少酸民揶揄。也有人觉得是汪小菲和大S离婚，心中有苦，却不能骂前妻，只能把气出在小S身上。

具俊晔：最入乡随俗

具俊晔在台北酒店房间隔离期间，社媒动态备受留意。（取自艺人IG）

具俊晔为了跟大S迅速见面，官宣后直飞台北并隔离，让万千眼睛注视他在酒店房间的一举一动。碍于空间有限，他能做的不多，但他帮小S打歌，背起歌曲《九九乘法表》，获得一轮好评。等他8日结束自主管理，在台北夜店演出，想必会对媒体追访，他的表现如何值得期待。

小S：最八面玲珑

小S模仿姐夫热舞，引起热议。（取自艺人IG）

小S在姐姐的世界中扮演着特别的角色。大S比较自我，对媒体若即若离，小S于是在对八卦“求知如渴”的媒体面前，扮演传达信息的角色。她又懂得察言观色，处事圆融，比脾气硬的姐姐跟S妈沟通较好，于是在母姐之间又扮演润滑剂的角色。

大S婚事连环爆，碰上小S两个新节目上线 ，又要宣传新专辑，还有慈善活动，难免频密接触媒体。面对记者提问 ，她很难逃避 ，但回答了可能又要惹大S、汪小菲不快，夹在中间，确实不容易。但她处理风波其实相当得体，例如被汪小菲怒怼，她引用佛偈回应，淡而化之，让人看见她的智慧。

有综艺魂的她会开直播模仿新姐夫热舞，表达对他到台北来的欢迎，虽然是在蹭具俊晔的热度，但做到好玩有娱乐性，收获了一圈热度。

S妈：最情理兼备

S妈发斗鸡图，被解读为警告具俊晔别来抢她的女儿。（取自艺人面簿）

S妈从小一手带大三个女儿，至今仍对女儿们的生活有影响力。偏偏大S太有个性，坚持婚姻大事自己决定，不管是和前夫汪小菲结婚、离婚，和具俊晔再婚，都先斩后奏。眼见女儿从不事先跟家人商量，宁可自己一路跌跌撞撞，S妈爱之深责之切，全部表现在大S官宣后的怒气上。

比如，她不满女儿不受控闪婚却没认错，就发了一张两鸡相斗图，配文：“不要来抢我的女儿、儿子，我啄死你！”但当被记者问是不是生女儿的气时，她又说：“那是鸡说的，你问鸡去。”记者问她见不见女婿，她摆起岳母架子说要看“老娘的心情”，但她同时又肯定了具俊晔在组合搭档姜元来受伤后的不离不弃，感觉她在生气时，说话也有理有据，情商很高。

张兰：最公私两用

张兰晒昔日全家福。（取自艺人微博）

张兰开直播带货，但网友最关心的都是在她和儿媳的家务事上。她禁不住网友的关注，直接撇清和大S没有婆媳问题，称她是“唯一的媳妇”，还晒出不少儿媳离婚前的全家福，感叹自己和儿子都有很多这样的照片。张兰会夸赞孙儿孙女，形容全家人在一起多幸福，却似乎让一些人觉得她是在蹭大S的热度。当网友留言说汪小菲比具俊晔强时，她也忍不住点了点赞，感觉她在表达内心上禁不住“挑衅”，防线一下就失守了。

据报道，有一次的直播，她疑似通过手机和孙女视讯，称赞她越长越漂亮像奶奶，接着喊话：“过得不好就来找奶奶，奶奶这里的生活更好。”这一举动让一些网民觉得炒作得有点过头了，但也有网民觉得她懂得为自己争取。