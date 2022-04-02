具俊晔下周在台公演 小S发片宣传计划乱套

（综合讯）韩国“酷龙”成员具俊晔与大S结婚，近日赴台湾并已完成防疫隔离，3月28日被曝与大S在台低调登记结婚。成为人夫后的他3月31日宣布在台湾将有活动正式露面，他于IG曝光DJ活动海报，并写道：“See you soon in Club Ai in Taiwan!!! Apr,08,Fri !!!”，正式宣告下星期五（4月8日）就有表演活动。网友看到具俊晔新动态，表示很期待，有网友以“姐夫”称呼具俊晔，直呼“Omg，姐夫要登场了”，“期待姐夫的演出”。

消息曝光后，网友也好奇到时大S会不会到场看他演出，对此大S经纪人廖玮琪透露，大S平常晚上9点就要带小孩睡觉，因此当天不会去看丈夫具俊晔演出。具俊晔婚前原本就有在世界各地的夜店表演担任DJ的工作，台湾这场是他自己事前就谈好。

小S以elephant DEE身份推出新专辑“elephant DEE的demo Oops!”，却因近期遭前姐夫汪小菲猛呛，又被汪小菲妈妈张兰酸是“闯祸的嘴”，取消了3月31日原定举办的餐会，损失不便透露。但她当天凌晨仍上线新歌《欠揍的你》献给粉丝，至于是否会因家事打乱接下来的唱片宣传计划，经纪人表示“都还在讨论中”。