具俊晔下周在台公演 小S发片宣传计划乱套

(综合讯)韩国“酷龙”成员具俊晔与大S结婚,近日赴台湾并已完成防疫隔离,3月28日被曝与大S在台低调登记结婚。成为人夫后的他3月31日宣布在台湾将有活动正式露面,他于IG曝光DJ活动海报,并写道:“See you soon in Club Ai in Taiwan!!! Apr,08,Fri !!!”,正式宣告下星期五(4月8日)就有表演活动。网友看到具俊晔新动态,表示很期待,有网友以“姐夫”称呼具俊晔,直呼“Omg,姐夫要登场了”,“期待姐夫的演出”。

消息曝光后,网友也好奇到时大S会不会到场看他演出,对此大S经纪人廖玮琪透露,大S平常晚上9点就要带小孩睡觉,因此当天不会去看丈夫具俊晔演出。具俊晔婚前原本就有在世界各地的夜店表演担任DJ的工作,台湾这场是他自己事前就谈好。

小S以elephant DEE身份推出新专辑“elephant DEE的demo Oops!”,却因近期遭前姐夫汪小菲猛呛,又被汪小菲妈妈张兰酸是“闯祸的嘴”,取消了3月31日原定举办的餐会,损失不便透露。但她当天凌晨仍上线新歌《欠揍的你》献给粉丝,至于是否会因家事打乱接下来的唱片宣传计划,经纪人表示“都还在讨论中”。