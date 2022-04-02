Will Smith“辞影艺学院会员”谢罪 Andrew Garfield吃瓜模仿被拍

（洛杉矶讯）新科奥斯卡影帝Will Smith因不堪妻子在典礼上受辱，当着转播镜头的面呼了主持人Chris Rock一巴掌。风波延烧数日后，今天（2日）稍早，他发表声明将正式退出美国影艺学院，辞去会员资格以示负责。他也承认自己犯的错无法原谅，愿意接受接下来的所有惩处。

主持人Rock日前在奥斯卡典礼上大开Smith妻子Jada Pinkett Smith因病掉发的玩笑，Smith起初笑笑，但之后却暴走上台替太太出气赏巴掌，更爆粗口怒呛Rock不要乱提他太太的名字。这段视频播出后引起正反两极评论，对此，影艺学院近日发声明谴责暴力行为，暗示Smith恐将付出代价。

然而在影艺学院的声明中指出，当下他们便介入制止，要求Smith离场中止参与典礼，但八卦媒体却报道，有目击者称制作人Will Packer和另一名人员其实是挽留Smith，甚至有人还对Smith说：“我们不想让你离开。”抨击影艺学院说谎。Packer则撇清，称自己绝没有要让Smith留在场内，“不想让Smith离开的人”也不是他。

为了平息战火，美媒报道影艺学院将召开惩戒委员会讨论此事，而稍早Smith抢先一步出手，宣布将辞去影艺学院会员资格，承认当下行为不当，剥夺了当晚其他人受到祝贺的机会，也辜负影艺学院的信任，呼吁外界能将重心放回这些因成就而受到表扬的人身上。据知，他失去会员身分后，之后依旧能有被奥斯卡奖项提名的机会，只是未来将无法再有会员投票权。

另一方面，第二代“蜘蛛人”Andrew Garfield当晚也凭《倒数时刻》（tick, tick...BOOM!）入围奥斯卡最佳男主角，虽然没有得奖，却目睹现场的争议举动。近日网上流传一则视频，是Garfield走出会场后，模仿起Smith的动作，在街上表演惊人的一幕，表情看起来没有未获奖的失落。

视频中，他跟着其他嘉宾一起缓缓退场，走出场馆外，朝认识的友人点头，表达方才的感想，从唇型可以看出他似乎是重复Smith在现场说的话“这他X的是在干什么”，接着做出夸张表情，手举着挥过去打在自己手上，模拟打巴掌的情境，接着抱住女性友人笑成一团。

这段视频被放到网上后，网民评论“吃到前排瓜必须给朋友炫耀一下”“毕竟在现场，也是见过大场面的人了”“Smith打人的见证人”。