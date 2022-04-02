接过孙艺真幸福捧花 孔晓振被起底热恋小10岁男星

（首尔讯）韩国人气女星孔晓振（Gong Hyo-jin）3月31日参加“迫降CP”孙艺真和玄彬婚礼，更从新娘手中接下捧花，也被外界认为是4月4日将满42岁生日最好的礼物。但她从2014年后就未传恋情，没想到昨天（1日）就被爆要和小10岁的全方位艺人Kevin Oh结婚。随后她虽然否认婚讯，但认了恋情，男方也很快被起底。

孔晓振过去曾和男星柳承范、李阵郁交往，但从2014年后就没传出新恋情，她也曾透露家人没有催婚，更认为与其随便找人嫁,自己一个人也能活得更好，但她接到好友孙艺真满满幸福的新娘捧花后，也令外界对她的感情状态更加好奇。

网民挖出先前孔晓振疑似手滑在社媒晒出和男友的约会照，虽然没有同框，但分别展现男女朋友爱的视角，洋溢满满的幸福感。即便她立刻删文，但照片早已被截图疯传。

31岁的Kevin Oh是位韩裔美籍创作歌手，参与选秀节目“Superstar K7”获得冠军。他也是乐团After Moon的主唱与吉他手，2021年时参演Netflix超夯影集《Move to Heaven：我是遗物整理师》，片中饰演被领养到美国的孩子，后来因为被美国驱逐而回到韩国寻找生母，没想到却意外过世，令观众惋惜之余也带出存在已久的社会问题，引发省思。

此外，他的音乐才华相当亮眼，曾参与多部夯剧的原声带，像是《芝加哥打字机》《D.P：逃兵追缉令》 《雪降花》等。