60岁Jim Carrey突喊退休 指“Will Smith该被捕”后黑历史视频重现

（洛杉矶讯）60岁好莱坞男星Jim Carrey近年来较少推出作品，近日在宣传睽违两年的新片《音速小子2》（Sonic the Hedgehog 2）时，竟无预警丢出即将退休的震撼弹，被问到是不是在开玩笑时，还回答表示“我很认真”，消息一出让不少影迷相当惊讶。

根据美媒报道，Carrey近日正如火如荼地跑新片宣传，在接受访问时，他突然透露息影的计划，直言“我要退休了”。在被追问是不是在开玩笑时，他则强调“我很认真，但当然计划不确定会彻底进行。”也说有遇到好剧本可能随时回归，不过他很喜欢现在平静的生活。

据悉，近年来Carrey接戏次数不如以往频繁，多次公开表示很享受专心绘画的平静生活。先前在其他的宣传活动中，他也曾公开发表对Will Smith打人事件的看法，认为当时保安应该直接将Smith带出场。他还说，如果被打的是自己，“我会在隔天宣布求偿2亿美元（2亿7100万新元）。”因为“那段视频会永远存在，造成持续很久的羞辱。”

Carrey第一次发声时，态度相当严厉，认为Smith应该被逮捕，又说Smith后来得奖全场起立鼓掌让他觉得恶心，狠批“好莱坞没有骨气”。

后来他再受访时又补充说：“我也认为与Smith不同的人，或者我自己，我们生活在很大的压力中。”他质疑所有行业巨头的生活压力，“我们给自己设置了很大的压力，这个国家鼓励我们永不停止，永不满足，永不审视我们的生活。你知道吗，我够了！我做够了！我不必做九门生意，我不必当电影制作人、导演、编剧、演员、明星，还经营唱片公司，还要上TikTok，上社媒，上真人秀，上一些治疗节目上分享我最内心的生活。”

Carrey说，Smith当下的行为是他模糊判断力出现裂痕的结果。他总结道：“我不会因此谴责他。只是那是错误的。”

Carrey批判“Smith应该被捕”的言论出街后，一段他于1997年在 MTV电影颁奖礼上领奖的视频在推特上流传。视频内容是他上台后强吻当年20岁的女星Alicia Silverstone。网民因此喊他伪君子。