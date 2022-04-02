本地艺人当脚踏车族 健身环保接近大自然

疫情虽然暂缓，不少人也回公司上班，但国人勤于运动的热度不减，路上的脚踏车骑士依然多。本地艺人也不例外，郑惠玉、洪慧芳、鐘琴、陈汉玮、吉娜等仍抽空骑着脚踏车穿街走巷。

《新明日报》访问“阿姐”郑惠玉、洪慧芳、锺琴和吉娜，发现她们除了健身之外，也觉得骑脚踏车可以接触大自然，感受鸟语花香，甚至可以环保。

郑惠玉骑出“狮头图”

郑惠玉坦言最近因为工作忙很少骑脚踏车，最近一次是在前几天。

她说，从小就学会骑脚踏车，只是在疫情阻断期间，因为工作量不是太多，觉得应该开始锻炼身体和重新规划自己的生活，于是开始喜欢步行、远足和骑脚踏车。

郑惠玉表示脚踏车就像代步工具，可以很随性、随心所欲地穿街走巷，到处去探索、逛逛，甚至可以寻找美食之地去尝美食，拍拍美景，同时可以环保，减少碳排放量。

她认为和亲友一起骑脚踏车，也是联络感情的一种方式。

郑惠玉最常到住家附近的“绿色走廊”骑脚踏车，她说那里就像是骑脚踏车的高速公路，没有红绿灯，两旁都是树林，挺原始的。

去年，郑惠玉曾挑战骑6小时，在新加坡地图上画出“狮子头”。

问她接下来还想挑战什么？她说：“嗯，等下半年，或许挑战另一个图案，不过，让我再锻炼一下耐力。”

鐘琴经常和老公一起很随性地沿着公园连道骑脚踏车。（图 / 艺人IG）

鐘琴有老公相伴

鐘琴也是在阻断措施期间培养起骑脚踏车的兴趣，也热爱跑步的她在受访时说，骑脚踏车最大的好处是可以去很远的地方，至少20公里以上，跑步顶多是21公里。

鐘琴说，她经常和老公一起很随性地沿着公园连道（PCN）骑脚踏车。

“曾经从东海岸骑到樟宜尾，也曾从锦茂到小桂林，大概50多公里吧！”

鐘琴也说，她喜欢选择在清晨或烈日当空的时候骑脚踏车，但绝对不会在晚上，因为路暗怕跌倒，她也不在公路上骑车。

洪慧芳为了健康骑车

洪慧芳说，骑脚踏车是为了健身，让自己保持健康。

“我曾有三高问题，为了降低三高的指数，这些年来都很积极运动，而最常做的运动就是晚饭后到住家附近快步走，每周至少两三次，每次走约7至8公里。”

骑脚踏车则是疫情期间进入高警戒解封第三阶段时，慧芳在弟弟洪伟文建议下开始结伴骑脚踏车，偶尔也和老公一起骑。”

洪慧芳说骑脚踏车是为了健身。（图 / 艺人IG）

陈汉玮：“骑脚踏车能放松心情。”（图 / 艺人IG）

陈汉玮设计脚踏车

爱上骑脚踏车的陈汉玮曾在接受本地媒体访问时说：“再怎么忙，也不要找借口！”

他认为多运动多晒太阳，能给人带来正能量，他说：“骑脚踏车能放松心情，自由自在地在海边享受”，而他也常从东部骑到市中心，沿途拍摄美丽的风景分享到社交媒体。

此外，陈汉玮月前也在社交媒体分享了一段亲自设计新购的脚踏车的过程。

吉娜克服阴影

本地歌手兼演员吉娜是在友人李偲菘、林倛玉等建议下重新爱上骑脚踏车。

她受访时说，自己和李偲菘、林倛玉等经常小聚，他们疫情期间常约一起骑脚踏车，于是也顺带叫她，“在这之前，我最后一次骑脚踏车是在12岁，那时候曾经撞到人而有阴影，但他们不断‘怂恿’我，就这样加入他们。”

吉娜说骑车可以锻炼身子，她自称是个“很吵”的骑士，“因为我害怕跌倒或撞到人，尤其在窄小的脚车道，所以我边骑会边发出声音，搞到常骑在我前面的林倛玉觉得很吵。”

本地艺人林明伦、陈之财和赵彩聆也爱上骑脚踏车，经常在社交媒体分享他们的骑车乐，不过，赵彩聆最近骑车时不慎与其他骑士相撞而伤了锁骨，下个月需要动手术。