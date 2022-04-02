tvN两档韩剧出击 丁海寅对上“长腿组合”李圣经、金永大

韩星丁海寅、蔡秀彬、李荷娜、金成圭、“长腿组合”李圣经与金永大将伴你度过4月天。

tvN日前公布4月份将有两档韩剧与观众见面，率先登场的是丁海寅、蔡秀彬、李荷娜与金成圭主演的《一半的一半》。该剧描述一位AI人工智慧程式设计师夏源（丁海寅饰）与古典音乐录音师瑞雨（蔡秀彬饰），两人相遇之后包含了开始、成长、结束以及自由自在单恋的故事。

丁海寅在《一半》中饰演把暗恋深深埋藏在心中的人，日前，他在剧集记者会上透露，出演这部剧最大的挑战是他从来没有过单恋的经验，“虽然本身没有这样的经验，但我喜欢观察身边的人，应该跟这感觉很相似吧。”

至于另一档韩剧《流星雨》，据悉是爱奇艺的原创，找来“长腿组合”李圣经与金永大CP演出，以韩国演艺界作为舞台，讲述了在耀眼的明星背后默默付出的人们的故事，李圣经饰演凭借出色的危机应对能力而闻名业界的明星经纪公司宣传部门负责人，金永大则饰演表面上谦和温良，实际却争强好胜且脾气暴躁的人气明星。

《一半的一半》14日起，逢周四及五晚上9点15分，在tvN（星和娱乐824频道，新电信电视518频道）播映。

《流星雨》23日起，逢周六及星期天晚上9时15分，在tvN（星和娱乐824频道，新电信电视518频道）播映。