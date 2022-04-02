生命剩一年半又当爸爸 33岁男团成员走了

英国男团The Wanted（渴望乐团）成员Tom Parker日前惊传因脑瘤病逝的噩耗，得年33岁。他留下的一对可爱幼龄宝贝身影和激励自我对抗病魔的文字，惹人鼻酸。

2020年，Parker宣布罹患脑瘤末期，寿命可能只剩一年半左右，让粉丝十分不舍，纷纷替他集气，然而31日凌晨传出他不幸病逝的消息，组合已在官方IG证实，他在家人和成员的陪伴下安详离世。

“The Wanted”官方IG发文哀悼，另外四名成员都为了Parker的离开心碎，“他是我们的兄弟，言语无法表达我们的失落和悲伤。永远永远在我们心中。”

Parker2020年曾说，当年7月自己癫痫发作，一直觉得不太对劲，那时还怀疑是确诊冠病。后来仍然找不出病因，他只好到医院做核磁共振检查，却被宣布罹患脑瘤，且已经是末期，无法进行手术，只能靠化学疗法和放射治疗。当时他的妻子刚怀上第二胎，但他已经知道自己的生命可能只剩下一年多。

他留下演员妻子Kelsey Hardwick，以及2个年幼的小孩Aurelia和Bodhi。他还为他们开设社媒账号，记录他们成长的足迹，可惜未来他再也看不到了。

他曾在社媒发文，激励自己面对生命的波折。他写道：“命运对斗士低语：‘你抵挡不了风暴。’斗士回答：‘我就是风暴。’”文字感动成千上万人。

粉丝涌进他的社媒哀悼，超过15万人给他点赞最后的爱心，过万则留言祝愿他一路好走。

“The Wanted”于2009年成立，成员包括Max George、Siva Kaneswaran、Jay McGuiness、Nathan Sykes和Tom Parker，2012年在美国、加拿大爆红，《高兴你来了》（Glad You Came）获得超过300万销量，并且在美国告示牌百强单曲榜获得季军，后来发行的单曲《追逐太阳》（Chasing the Sun）和《我找到你》（I Found You）也夺下告示牌舞曲排行榜冠军。2014年，组合宣布解散，2021年再度回归。