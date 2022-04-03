特务搞飞机 Okay! Madam

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

麻花店老板娘美英（严正化饰）赢得一趟夏威夷旅行奖励，她带着电脑维修达人老公石焕（朴星雄饰）与女儿展开人生第一次海外之旅。然而，一群恐怖分子与他们登上同一趟班机，并在起飞后劫机。眼见旅行的幸福感变调，美英为拯救家人与其他乘客，决定解封隐藏已久的能力，营救全机乘客。

安家

Ｕ频道 晚上9.00

翟云霄租下广安大楼开拓业务，瓜哥愤怒地以为徐文昌要将她赶走。老楼和房似锦等人一起到看守所接楼山关，楼山关拒绝房似锦的挽留，决定回家再打算未来。

徐文昌决定与阚文涛和秋总合作将广安大楼打造为青年公寓项目。翟云霄不满徐文昌和房似锦公开对抗自己，欲开除他们，但其实徐文昌和房似锦此次与翟云霄见面，是为了向他辞职。

认识的妻子 Familiar Wife

娱家戏剧（星和Ch855） 晚上11.00

主演：池城、韩志旼、姜汉娜。奇幻浪漫剧，讲述婚龄五年的夫妻遇到改变命运的意外事件，回到过去，做出了和从前不一样的抉择，令两人的生活发生180度的大转变。

沙丘瀚战 Dune

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.50

天赋异禀的少年保罗阿特雷德斯（Timothee Chalamet饰）为保卫家族和人民，与父母前往浩瀚宇宙最危险的星球，开启一场惊心动魄的冒险。与此同时，各势力为了抢夺这星球上的珍贵资源而纷纷加入战场。