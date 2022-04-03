本周影评

镜头纹丝不动地对准乡间石屋的后院，不慌不忙播放着演职员表。透过镜头近两分钟的耐心凝视，观众不得不品味小小院落中的各个细节：原木沙发粗犷却又舒适；混凝土茶几稳重兼具精致；墙角随意点缀的花草都显得那么耐人寻味。而原石铺就的平整地面，做工精良的石屋檩瓦，随风逸动的白色窗帘，都刻意保持低调却又不经意显露出自命不凡的意味。

导演Charlie McDowell（查理麦克道威尔）的名字出现后，镜头终于缓缓拉动，将整个庭院的面貌一帧一帧完整展现出来。原始生态的花草树木，落落大方的人工泳池，纵深处有大片果园，背景则是远处朦胧的起伏山峦。片头长镜凝视的后院只是偌大庄园的一小部分。然而这么美轮美奂的庄园却显得有些疏于打理。

一个不修边幅的男人坐在木椅上远眺；这男人在果实累累的橙园漫步，随手摘下一个咬出一兜汁水；这男人拿杯橙汁在泳池边坐坐，无聊地逛回屋内痛快小便；男人又逛回庭院把手中的杯子远远抛到不知哪里去了。

这是Netflix 3月新片《黄金屋》（Windfall）的开场。坐拥“黄金屋”还能如此怡然自得，这男人真让人艳羡。只是，他为何要把玻璃杯扔得那么远？

接下来他的举动就更奇怪了。只见他撇进厨房找出块抹布，把摸过的门把手都擦了个遍。然后站在屋子中间发了会儿呆，接着就用那块布垫着手开始翻箱倒柜起来……

这是电影的第一个反转。接下去，整部电影一个反转接着一个反转，让观众难以轻松预测故事发展的方向。

就在这个不知是谁的男人（电影人物就叫Nobody）“收获”满满将要离开时，屋子真正的主人们却回来了。男人只好先躲起来。就在他瞅准时机要溜出门时，却和女主人撞了个正着。短兵相接让男人来不及反应，只好“顺手”将女主人、男主人一一挟持起来。

每次意外都是一个反转

原本只是闯空门白吃白喝过把干瘾，一念之差就变成了破门行窃。没及时溜走又演变成了绑架勒索。这个Nobody真是运气太差。反而“肉票们”都临危不乱，充分展现成功人士强大自信与高超的谈判能力，轻轻松松争取到双方都满意的解决方案。

于是，男人揣着更大的“收获”步履轻快地赶到围栏外自己的停车处，暗自得意准备驾车离开时，却瞄到正前方大树上安装着一台监控摄像机，镜头正死死对着自己。

唉！这下又走不了了……

《黄金屋》中饰演Nobody的是Jason Segel（杰森西格尔），大块头的他笨拙而呆萌，遇到变故手足无措的表现相当讨喜。电子新贵男主人的饰演者是Jesse Plemons（杰西普莱蒙），年纪不大却有着超强的沉稳与自信。女主角则是近年来蒸蒸日上的Lily Collins（莉莉柯林斯），她很早就成为香奈儿的形象代言，还出演过几部颇受好评的电影，2020年更是凭Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）热爆全球。

杰西普莱蒙自诩高人一等却又不择手段的表演，成功收获海量厌恶。与我见犹怜的莉莉柯林斯在一起，完全是野兽与美女的搭配。莉莉柯林斯绝大多数时间的表现都很低调平和，在两位男星的出色表现映衬下，甚至显得有些空洞。然而她脚上时隐时现的朦胧文身，总让人觉得看似花瓶的她应该有更多故事。况且导演还是她新婚没两年的丈夫呢！

电影前半部分给人黑色喜剧的感觉。就像Nobody从始至终都不知所措，只是跟着事态发展随机做出反应，还被“肉票”们牵着鼻子走；被绑的夫妇在开始的惊慌失措之后，很快就恢复了“上等人”的优越感，甚至嘲笑绑匪开出的赎金数目太低，根

本不够换一个崭新生活；在等待赎金过程中三人不得不“同居”一天，还大谈公平正义等社会课题等等。

直到意外出现的园丁意外而死，才把电影推向真正的高潮。悠闲调侃的从容突然转变成紧张压抑的惊悚。女主人脚上的文身映射着内心怎样的伤痛烙印我们并不清楚，但它却是促成最后反转的关键。这反转虽让你有些不明所以但却会直呼过瘾！令人惊异的美丽蝶变，往往发生在一瞬间。