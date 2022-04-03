60岁金凯利喊退休 指史密斯该被捕

（洛杉矶讯）60岁好莱坞男星Jim Carrey（金凯利）近年较少推出作品，近日宣传时隔两年的新片《音速小子2》（Sonic the Hedgehog 2）时，无预警丢出即将退休的震撼弹。

据美媒报道，金凯利正如火如荼地跑新片宣传，在接受访问时，他突然透露计划息影，直言“我要退休了”。在被追问是不是在开玩笑时，他还强调“我很认真，当然计划不确定会彻底进行。”

据悉，近年来金凯利接戏次数不如以往频繁，多次公开表示很享受专心绘画的平静生活。先前在其他的宣传活动中，他也曾公开发表对Will Smith（威尔史密斯）打人事件的看法，认为当时保安应该直接将史密斯带出场。他还说，如果被打的是自己，“我会在隔天宣布求偿2亿美元（约2亿7100万新元）”，因为“那段视频永远存在，造成永久羞辱。”

金凯利第一次发声时，态度相当严厉，认为史密斯应该被逮捕，又说史密斯后来得奖全场起立鼓掌让他觉得恶心，狠批“好莱坞没有骨气”。

后来他再受访时又补充说：“我也认为与史密斯不同的人，或者我自己，我们生活在很大的压力中。”

金凯利批判史密斯的言论出街后，一段1997年MTV电影颁奖礼视频在推特上流传。视频内容是金凯利上台后强吻当年20岁的女星Alicia Silverstone。网民因此喊他伪君子。