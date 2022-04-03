四小花加入“银色”阵容 向云：看到下一个鐘琴权怡凤

注入青春元素，女团“4567”新人加入《银色嘉年华》，阿姐向云说：我看到下一个权怡凤、鐘琴！

正在赶拍《你的世界我们懂》的向云，昨晚（4月2日）受访告诉《新明日报》，去年12月接棒主持《银色嘉年华》，直至今年3月才完成，这一次换了搭档，不见潘玲玲，她笑说：“玲玲成了‘潘三组’，她被‘抓’去拍戏了。”

《银色嘉年华》向来主打熟龄族群，但新系列《银色》却添加青春元素，找来新人搭档阿姐，她们是郑六月、曾晓晴，萧歆霓、胡煜诗。

萧歆霓、胡煜诗、郑六月、曾晓晴是新传媒四小花，不久前才正式组成女团“4567”，团名取自四位女生名字谐音，非常有创意，当中除了萧歆霓是《寻找新声音》冠军人马，其他三人像胡煜诗、郑六月、曾晓晴皆为《才华》新秀。

《银色》节目有五个单元，分别为“快乐潮龄”、“活出精彩”、“乐在慢活”、“走过岁月的歌”及“家常新煮意”等，四名活泼靓丽的女星加入《银色》阵容，搭档向云，为《银色》增添阳光气息。

向云笑说，她之前搭档过王昱清、黄文永、周如珠、潘玲玲等，新系列可从年轻人角度去了解、探讨银发族问题。

问起“4567”表现，向云笑赞她们“牙尖嘴利”，势均力敌，各有各优势，萧歆霓“反应快、很可爱”、六月“经验丰富、主持姿态稳健”、胡煜诗“华语很好”，至于曾晓晴“观众缘很好”，“而且居然能连我的对白都记得住！不得了！”

从年龄层来看，向云感觉她们就像自己的“女儿”，不过，论表现却是后生可畏：“我从她们身上，看到以后的鐘琴、权怡凤！”

年轻女星组团是否互相较劲?

年轻女星凑成堆会否有“互相较劲”心理？

“我没看到她们想竞争、要比高下，反而是互相帮助，积极为对方支持打气，像碰到其中一成员病倒，其他人也很乐意代班，友爱精神满满。”

忙于拍《你的世界我们懂》的向云，剧中饰演一个“失智症患者”，她感叹失智症是个值得关注的社会课题，患者给予家人的压力往往很大，她以自己在剧中角色为例，“我不是大喊就是大叫，拍完之后，回到家真是累极了！”

疫情措施松绑，世界已经开始动起来，人们生活逐渐迈向常态，向云渴望飞出国外，她透露9月希望能全家福游欧洲，叹说“我们都有三年没出国了！”

新系列《银色嘉年华》节目将于4月7日（星期四）下午3时30分首播。