美国打拼10年 李德良：子女一定要学好华文

在美国打拼10年，凭《奇幻魔法屋》（Encanto）五夺奥斯卡最佳动画片的本地动画师李德良（Roger Lee）送三胞胎上当地双语学校，他说：“一定要学好华文！”

为了让三胞胎儿女学华文，李德良夫妇不惜搬到车程30分钟的住所，在当地住下，方便小孩学习华文！

人在洛杉矶，现年44岁的李德良，接受《新明日报》长途电访时告诉记者，美国当地的洋人甚至黑人，不少都送孩子去学习华文，“他们了解中文市场未来的潜能有多大，身为华人更不能忘记自己的根，我要求孩子学华语，太太对学习华文尤其坚持，我们为自己拥有的文化自豪，绝不当‘假洋人’！”

10年前，李德良为了开拓自己在动画片领域的视野，在得到妻子潘美华（Winnie）同意下，两人卖掉所有家当，包括房产与车子，带着一笔钱，带着三个才11个月大的小孩，飞往美国旧金山！

将本地资产“清零”要冒多大的险啊！李德良回应记者：“就是不要留恋，才会全力以赴，卖掉房产换成现金，万一工作碰上难题，至少还有生活费。”

亚洲人要攻入动画片堡垒并不简单，李德良说，都拜奥斯卡得奖片《飙风雷哥》（Rango）之赐，让李德良能申请到迪斯尼动画电影公司任职的机会。

“当时迪斯尼还在茁壮成长，一切从零开始，每一个企划耗时四五个月，只要一次做得不好，下一部永远不再有机会！”

经历几次作品的“审核”，李德良的工作实力被认可，终于成为迪斯尼动画公司的动画灯光师。

在美国工作，李德良认为“这里没有所谓‘铁饭碗‘，员工必须靠实力说话，表现差劲就必须离开。”

也因此，李德良每一部动画片都当“最后一部作品来做”，务求做到100分。

中国打造的动画片像《哪吒之魔童降世》《姜子牙》都大受欢迎，不过，与其取经神话小说，李德良更着重东南亚的民俗特色，“比如新加坡的中元节、若由迪斯尼来做，也会出现黑色幽默风格。”

李德良育有三胞胎，二子李宇恒、李宇哲及一女李宇心，现年已11岁，都在学双语教育，当中，老二宇哲拥有爸爸的绘画DNA，经常会给父亲意见，指出“不足之处”，问起李德良看法，他开玩笑说：“我会有点‘不爽’。”