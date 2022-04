梁芷珮:潮什么系列

可在YouTube观看

随着各国陆续开放边境,许多人将展开“复仇式旅行”(revenge travel),弥补过去两年无法旅行的遗憾。出国之前,不妨看一些旅游节目做参考,而我很喜欢的一系列旅游节目是香港无线(TVB)艺人梁芷珮(Christy Leung)主持的《潮什么系列》。

梁芷珮2017年开始和老公一起创作《潮什么系列》,足迹踏遍美国、加拿大、法国、西班牙、意大利和北欧,节目当时在无线的数码频道J2播出。

《潮什么系列》播出后大受欢迎,之后的《西葡》(西班牙和葡萄牙)《冰岛》《冬奥》《芬兰》系列在翡翠台播出。

观众可在YouTube观赏或重温之前的《潮什么系列》。最新的《芬兰潮什么》不久前在翡翠台播出,如果你错过了,也可以到YouTube观看无线的“big big channel”频道。

亲子游也走“最潮”路线

梁芷珮的主持风格生动有趣,她主张以最潮的方式旅游,会到人们罕知的景点,也会挑战各种活动。她有时候也主打“亲子游”,会带三个孩子同行,推荐适合全家大小的行程。

《西葡潮什么》她就带着三个孩子搭游轮畅游西班牙和葡萄牙。很少人会把西班牙和沙漠挂钩,梁芷珮到位于大西洋中的西班牙加那利群岛(Canary Islands),与孩子们在沙丘蹦蹦跳跳,还疯玩岛上的主题乐园和动物园,大人小孩都不亦乐乎。她也到西班牙南部的马拉加(Malaga),游览景色独特的石头小镇塞特尼尔德拉斯沃德加斯(Setenil de las Bodegas),还有到白色小镇米哈斯(Mijas)参观石头建成的圣母教堂。

到葡萄牙最南端的阿尔加维(Algarve),梁芷珮和孩子们一起划皮艇,穿梭岩石之间,也带女儿去“公仔医院”,这里会修理各种娃娃,也可以量身定做娃娃的衣服。你听过“材料银行”吗?在葡萄牙波尔图(Porto),古老建筑的楼主如果要装修楼宇又要省钱,可以到“材料银行”免费索取材料,包括瓷砖、门把等,还可以让专人修补砖墙的颜色。附近也有一个工作坊,小朋友可以学习为瓷砖上色。

在《冰岛潮什么》,梁芷珮近距离看火山爆发,触摸已冷却的熔岩,在峡谷中泡温泉,在冰山之间划独木舟,兴奋不已。她是在夏天来到冰岛,不只景色与冬天截然不同,也有一些在夏天会更享受的活动,例如高空滑索、滑翔伞、开越野车等。

梁芷珮是去年7月在疫情下远赴冰岛拍摄,时隔近两年再度出游,她当时在访问中表示这次旅程的意义变得不一样。“这次一定是我最深刻的旅程,因为疫情暴发后,觉得拍旅游节目根本是遥遥无期。坦白说,当时还害怕事业要走下坡,所以当得知有机会出发时,更加珍惜一切。”

最新《芬兰潮什么》,梁芷珮准备了“3日2夜”懒人包,教大家如何尽情玩转圣诞老人村。她也到雪橇犬农场当义工,给狗狗喂食和带它们散步。

夫妻成“黄金组合”

今年40岁的梁芷珮,20年前已经出道当旅游杂志模特儿,不过两年后就结婚,生下三个孩子,相夫教子多年,直至近年才转型做网红,并凭《潮什么系列》人气急升。她以口齿伶俐和健康性感形象深受欢迎。

老公是梁芷珮的最佳工作伙伴,为了她放弃全职高尔夫球救练工作,当起《潮什么系列》的幕后摄影和剪接,两人是观众眼中的“黄金组合”。

经历旅游业冰河期,夫妻依然“勇”字当头,去年开设旅行社Hipster Tour。首次创业的梁芷珮无惧血本无归,因为她深信疫情后将迎来“报复性旅游”。

