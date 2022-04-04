王喜机场做PCR检测爆血 昨被告知染疫今早快筛呈阴性

（台北讯）54岁港星王喜昨入境台湾，在做PCR时被采检人员捅到大爆血，后来检查结果呈阳性，被送往南投隔离。今早9点15分他在面簿上传自行做快筛检查的影片，检测结果呈阴性，他拿着快筛结果，对着镜头露出抿嘴微笑的表情，似乎是想反驳昨晚PCR阳性的检测结果。

王喜昨晚在面簿连发多文发洩怨气，他透露入境台湾时做PCR检测被捅到流血，写道：“台湾入境做PCR被捅伤，凶手已逃离现场，留下来的人，无一个知道凶手的名字，只知道她来自医院。”影片中可见他人在机场，痛到落下男儿泪，口罩全部沾满鲜血，画面惊悚。

晚间8点20分他再发了篇“报警处理文”，透露警察到场在外围隔住玻璃对他说“上网去1922查询谁帮你做这个。”他问：“就是我自己去查案？那么，你们现在会帮我做纪录吗？”警察说：“不会。你跟他走，他们会处理。”

8点55分他写了篇“罪案现场”，他回到“第一案发现场”，发现有两部监视器，“不过，镜头好像仰太高，除非有鱼眼功能，否则拍不到事发经过”。他将近10点时又更新说：“由候机室被移送到停机坪吹送风”，随后又语带抱怨问：“等什么呢？巴士，到！行李，到！客人，到！什么都到了，等什么呢？”

他今早9点15分在面簿上传自行做抗原快速检验的影片，只见他全程不发一语，先拿着棉花棒慢慢塞进鼻孔，一拉出来后整根棉花棒都沾满鼻血，随后他将棉花棒泡进检测液体中，并盖上盖子摇晃，最后将液体滴到检测纸上，结果显示为阴性。

王喜在2021年首次移居英国伦敦，同年10月移居台湾，今年3月第二次移居英国伦敦。最近一次的消息指人在英国的他确诊新冠肺炎，据悉他3月22日开始咳嗽，隔日检测结果呈阳性。他透露3月24日开始喉咙痛，但所有不适症状在25日便都消退。