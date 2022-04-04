格莱美奖“最佳团体奖” BTS不敌黑人双姝

（综合讯）第64届格莱美音乐奖因疫情延期2个月，今天终于在赌城拉斯维加斯登场。韩国天团“防弹少年团”（BTS）以单曲“Butter”入围本届“最佳流行团体／组合）”奖，典礼之前确诊的两名成员柾国与J-Hope都痊癒归队，让粉丝松了一口气。

七子一站上红毯就引来尖叫声，他们后来也登台演出入围歌曲“Butter”，可惜最后不敌Doja Cat与SZA。BTS二度入围“最佳流行团体／组合）”，可惜最后都没有如愿拿下大奖，他们在颁奖典礼后开直播，表示“我们都尽力了，这仍就是一个美好的经验，格莱美真的太棒了”。

BTS在格莱美典礼上表演。（路透社）

爵士歌手Jon Batiste以“We Are”夺下年度专辑大奖，他共抱走5奖成为最大赢家。有菲律宾亚裔血统的当红新人Olivia Rogrigo 拿下年度新人、最佳流行演出与最佳流行演唱专辑三奖，也相当风光。

爵士歌手Jon Batiste共抱走5奖，成为最大赢家。（路透社）

第64届格莱美音乐奖重要得奖名单

年度专辑：We Are／Jon Batiste

年度唱片：Leave The Door Open / Silk Sonic

年度歌曲：Leave The Door Open / Silk Sonic

年度新人：Olivia Rodrigo

最佳流行演出：Driver’s License / Olivia Rodrigo

最佳流行组合/团体演出：Kiss Me More / Doja Cat＋SZA

最佳流行演唱专题：Sour / Olivia Rodrigo

最佳摇滚演出：Making A Fire / Foo Fighters

最佳摇滚歌曲：Waiting On A War / Foo Fighters

最佳摇滚专辑：Medicine At Midnight/ Foo Fighters

最佳饶舌专辑：Call Me If You Get Lost / Tyler, The Creator

最佳饶舌演出：Family Ties / Baby Keep

最佳饶舌歌曲：Jail / Kanye West +Jay-Z

最佳节奏蓝调演出：Leave The Door Open/ Silk Sonic、Pick Up Your Feelings / Jazmine Sullivan

最佳节奏蓝调歌曲：Leave The Door Open／Silk Sonic

最佳节奏蓝调专辑：Heaux Tales/ Jazmine Sullivan