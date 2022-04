格莱美奖“最佳团体奖” BTS不敌黑人双姝

(综合讯)第64届格莱美音乐奖因疫情延期2个月,今天终于在赌城拉斯维加斯登场。韩国天团“防弹少年团”(BTS)以单曲“Butter”入围本届“最佳流行团体/组合)”奖,典礼之前确诊的两名成员柾国与J-Hope都痊癒归队,让粉丝松了一口气。

七子一站上红毯就引来尖叫声,他们后来也登台演出入围歌曲“Butter”,可惜最后不敌Doja Cat与SZA。BTS二度入围“最佳流行团体/组合)”,可惜最后都没有如愿拿下大奖,他们在颁奖典礼后开直播,表示“我们都尽力了,这仍就是一个美好的经验,格莱美真的太棒了”。

BTS在格莱美典礼上表演。(路透社)

爵士歌手Jon Batiste以“We Are”夺下年度专辑大奖,他共抱走5奖成为最大赢家。有菲律宾亚裔血统的当红新人Olivia Rogrigo 拿下年度新人、最佳流行演出与最佳流行演唱专辑三奖,也相当风光。

爵士歌手Jon Batiste共抱走5奖,成为最大赢家。(路透社)

第64届格莱美音乐奖重要得奖名单

年度专辑:We Are/Jon Batiste

年度唱片:Leave The Door Open / Silk Sonic

年度歌曲:Leave The Door Open / Silk Sonic

年度新人:Olivia Rodrigo

最佳流行演出:Driver’s License / Olivia Rodrigo

最佳流行组合/团体演出:Kiss Me More / Doja Cat+SZA

最佳流行演唱专题:Sour / Olivia Rodrigo

最佳摇滚演出:Making A Fire / Foo Fighters

最佳摇滚歌曲:Waiting On A War / Foo Fighters

最佳摇滚专辑:Medicine At Midnight/ Foo Fighters

最佳饶舌专辑:Call Me If You Get Lost / Tyler, The Creator

最佳饶舌演出:Family Ties / Baby Keep

最佳饶舌歌曲:Jail / Kanye West +Jay-Z

最佳节奏蓝调演出:Leave The Door Open/ Silk Sonic、Pick Up Your Feelings / Jazmine Sullivan

最佳节奏蓝调歌曲:Leave The Door Open/Silk Sonic

最佳节奏蓝调专辑:Heaux Tales/ Jazmine Sullivan