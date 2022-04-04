本地众星入围《纽约电视电影节》 黄暄婷登国际舞台争视后

2022年《纽约电视电影节》于日前公开入围名单，本地艺人黄暄婷、谢俊峰、徐彬、美心、林明伦成功入围最佳男女演员及最佳主持的奖项。

另外，本地制作公司新传媒、堂堂映画、沃土影视、IFA Media、哇哇映画等也凭各作品入围约80个幕后奖项。

《过江新娘》 黄暄婷：以为是愚人节玩笑

日前到英国伦敦旅游的黄暄婷，其实是在刚抵达新加坡时得知自己入围的消息，“我坐了14小时的飞机回来，打开手机的时候发现很多人发给我‘恭喜你’之类的。”黄暄婷一开始并不知道朋友们是在恭喜什么，还笑说是不是恭喜她回到新加坡，在得知自己入围后，还问经理人是不是愚人节的玩笑。

《过江新娘》自播出以来口碑极佳，梅芳草的角色也备受肯定。黄暄婷在之前受访时说过，梅芳草是自己演艺事业中相当重要的角色。

对于这次能够入围纽约奖项，黄暄婷表示自己好像看到了一个更大的舞台，“没想到芳草能够受到国际的认可，有点不可思议，不管是否得奖，就已经很开心了。”

谢俊峰在《拯灵49天》饰演包拯。（取自网络）

林明伦表示，能够提名奖项是一个荣耀。（取自网络）

《拯灵49天》 谢俊峰：诠释另一种“包青天”受肯定

目前身在国外的谢俊峰，告诉记者自己在旅途中接获这个消息时感到欣喜若狂，“身为一名演员，能入围国际奖项真的是一个非常大的鼓励！”

谢俊峰认为《拯灵》的题材特别，情节紧凑且故事悬疑，“我饰演的包拯也非一般大家既定印象中的包青天，是以另一种形象诠释。” 他表示拍摄时虽然夜戏很多，但大家都拍的很开心，“制作组 Ochre Pictures也很包容，参与的其他演员们都相处得非常愉快。”

谢俊峰也特别感激身边的人，特别是公司新艺经纪一直给予的支持和鼓励。

《很久以后的未来》 美心：难以置信

美心在接到记者访问时并不知道自己入围最佳女主角的消息，她除了表示不可置信，还多次确认消息真伪，“我当然意外啊！因为如果不是我，我又以为是我。就很丢脸。哈哈哈哈！”对于得奖几率，美心表示“能被选中已经很开心了！没抱很大希望，就顺其自然吧！”

美心认为叶心靖是个可爱又乐于助人的女生，还会咏春，所以非常喜欢这个角色，“和我以往的角色很不一样，能有发挥的空间。叶心靖的个性也与故事情节配合恰当，让我可以演得更好。”她也感谢故事人、导演、剪接老师等工作人员，“因为只有整个团队和演员都有默契，才能够将角色衬托出来。”

《特别的食物给特别的你》 林明伦：提名是一个荣耀

林明伦表示，能够提名奖项是一个荣耀。在疫情初期出国拍摄相当具有挑战性，“在去印度的时候，疫情刚开始恶化，满街都可以看到洗手液等卫生用品，知道自己要去医院拍摄时，其实有点紧张和担心。”在考量当地卫生条件和疫情的情况下，主持人原先计划戴着口罩录制节目，但到达当地后发现大家其实都没有戴口罩，“只有主持人戴口罩会显得不太友善，最终选择直接录制节目。”

能够入围国际奖项，林明伦表示非常开心，表示要回馈给制作组，“大家当时都非常辛苦，也很担心。”林明伦补充，《特别的食物给特别的你》印度篇，讲述一群到城市打拼，三餐无法温饱的工人，得到热心义工的照顾，并帮忙准备食物的故事。即使在恶劣的情况下，世界仍存有爱与温情，“我觉得节目能把这一面呈现给观众，是一个很有价值的事情。”