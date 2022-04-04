徐彬悄悄飞泰拍片 与冯伟衷结“戏缘”

徐彬今年1月静悄悄飞泰国拍电影，与冯伟衷结“戏缘”！

徐彬受访告诉《新明日报》：“我希望做到最好，会有一点压力，晚上睡不着觉。”

今年1月23日是冯伟衷逝世三周年，午言媒体负责人许振荣曾向《联合早报》透露，冯伟衷生前拍了一部电影，其实已在泰国完成部分拍摄，奈何造化弄人，拍摄中止，重情义的许振荣将留下冯伟衷最后的身影，把这部电影圆满完成。

据悉，这部影片糅合华英语及韩语，由泰国导演操刀，午言媒体投资，内容描述冯伟衷遇到灵异的事。

其实，除了冯伟衷，徐彬受访向《新明日报》证实在今年1月飞泰国拍摄：“我是全片的‘串场人’，拿到的只是我这部分的内容，我甚至不清楚片名。”片中需要撂英语，徐彬飞泰国三四天。

由于伟衷生前投入此片拍摄，某程度上看，徐彬也与这名好朋友同片“结缘”。

角逐国外最佳男演员奖项

徐彬颜值与演技兼备，不只凭《过江新娘》入围今年《红星大奖》最佳男主角，据最新消息，他也凭另一部剧《很久以后的未来》入围《纽约电视电影节》最佳男演员表现奖！

记者昨晚（4月3日）转告喜讯，徐彬喜出望外，透露拍摄《很》剧时曾因患上骨痛热症，入院五天！

“当时在冠病阴影笼罩下，我发着高烧，一度很担心确诊冠病，直接去了医院，医生诊断时还全副武装，把我吓坏，后证实是得了骨痛热症，在医院住了五天。”

徐彬感恩剧组体恤，他出院之后在家休息几天才复工，“可能因为元气未恢复，一到中午就觉得疲累，为提神还拼命喝咖啡，导致自己心跳加速……”他忆起当时拍摄的忐忑心情，来自海外的摄影师习惯以一镜到底拍摄，“所以我必须随时处在状态中，也因这样的拍摄方式，我从中学到很多。”

徐彬形容自己拍摄时“身体发热、又频冒冷汗”，但自问为《很》剧付出百分百心力。

徐彬赞《很》剧无论剧本与拍摄手法都非常到位，不过，问起胜算，徐彬谦言：“入围已经是很大的肯定，我根本不敢抱什么希望，我非常感恩，因为有机会参与这部剧、我才有机会入围啊。”